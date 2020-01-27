Подведены итоги социальной деятельности ООО «Газпром добыча Иркутск» в 2019 году

Source: Gazprom in Russian

Новости проектов и регионов

27 января 2020, 10:45

В 2019 году компания «Газпром добыча Иркутск» реализовала 45 благотворительных и спонсорских проектов.

Самым крупным и ярким благотворительным мероприятием в минувшем году стал образовательный проект «Мастер-класс» для одаренных детей, талантливой молодежи и преподавателей образовательных учреждений сферы культуры и искусства с 24 по 30 августа в Иркутске. Для участия в проекте в региональный центр были приглашены ведущие преподаватели творческих вузов страны, известные музыканты-исполнители. В течение недели мастера работали с детьми и их преподавателями по направлениям: «фортепиано», «скрипка», «флейта», «баян» и «аккордеон».

В минувшем году компания продолжила поддерживать международные музыкальные фестивали «Дыхание Байкала», «Звезды на Байкале», кинофестиваль «Человек и природа» имени Валентина Распутина.

По традиции, большое внимание предприятие уделяет поддержке проектов в Жигаловском и Казачинско-Ленском районах, на территории которых расположены производственные объекты компании. Так, в Жигалово на средства компании проведены юбилейный XV фестиваль-конкурс детского искусства «Первоцвет», межрайонные соревнования «Жигаловская лыжня». В Казачинско-Ленском районе «Газпром добыча Иркутск» поддержала крупные спортивные мероприятия: 42-е районные летние сельские спортивные игры и межрайонный турнир для детей и подростков по армейскому рукопашному бою «Разведка боем», посвященный памяти Героя Советского Союза Матвея Прокопьевича Подымахина.

Накануне Дня Победы подарки от компании получили участники Великой Отечественной войны, труженики тыла и семьи фронтовиков. В преддверии Дня знаний ученики районных школ получили наборы канцелярских принадлежностей, а воспитанники подшефного Иркутского детского дома-интерната № 1 — школьную форму.

В течение года компания реализовала серию экологических акций.

20 июня в Усольском районе Иркутской области сотрудники «Газпром добыча Иркутск» выпустили более 111 тысяч мальков пеляди и хариуса в реку Белую.

В августе компания «Газпром добыча Иркутск» выступила партнером экологической акции «Скажи мусору нет!» в поселке Жигалово. Здесь был организован раздельный прием вторсырья и просмотр видеороликов международного конкурса «Минута для будущего».

Работники ООО «Газпром добыча Иркутск» и других предприятий Некоммерческого партнерства «Газпром на Байкале» провели четыре субботника в областном центре и в поселках Листвянке и Магистральном.

В этом году впервые в Жигалово иркутские газовики организовали газпромовскую елку: 22 декабря на центральной площади поселка состоялся праздник «В снежном царстве».

Накануне Нового года газодобывающее предприятие при участии профсоюзной организации реализовало масштабную серию мероприятий. Сладкие подарки от газовиков получили более 400 детей в Жигаловском и Казачинско-Ленском районах, а также воспитанники Иркутского детского дома-интерната № 1.

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