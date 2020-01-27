Source: Russia – Council of the Federation

Накануне проведения в Совете Федерации Дней Ненецкого автономного округа сенатор рассказала о приоритетах развития региона в социальном направлении.

«Специфика нашего региона такова, что дети оленеводов-кочевников и дети из сел, где нет основной или средней школы, обучаются в других населенных пунктах и проживают в пришкольных интернатах. Поэтому, одной из приоритетных задач для руководства региона является создание современных условий для обучения и воспитания детей в сельской местности. В частности, это касается строительства новых пришкольных интернатов», — рассказала член Комитета СФ по науке, образованию и культуре, представитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Ненецкого автономного округа Римма Галушина. ГалушинаРимма Федоровнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Ненецкого автономного округа

Смотрите также

«Учитывая климатические условия, в которых растут и развиваются наши дети, требуется особое внимание к вопросам их оздоровления, питания, физической нагрузки и многих других», — подчеркнула парламентарий.

По словам сенатора, в ходе Дней субъекта в Совете Федерации на заседание Комитета по науке, образованию и культуре будет вынесен вопрос о выделении федерального финансирования на строительство зданий образовательных учреждений и капитальный ремонт сельских домов культуры. Также будут рассмотрены вопросы нормативно-правового характера. На заседании Комитета по социальной политике планируется к рассмотрению вопрос о привлечении федеральных средств на строительство зданий медицинских и социальных учреждений, в частности хосписа и дома-интерната для людей пожилого возраста, здания инфекционного отделения окружной больницы.

Римма Галушина также обратила внимание на то, что некоторые задачи социального блока, которые озвучил Президент РФ в Послании Федеральному Собранию, уже частично реализуются на территории Ненецкого округа.

Сенатор рассказала, что в Ненецком округе уже давно существует налаженная система контроля качества питания в учебных заведениях, и во всех школах субъекта дети получают горячее питание. При этом 40 проц. школьников, которые относятся к льготной категории, питаются бесплатно, за счет бюджета округа. Для остальных детей предоставлена возможность питаться на условиях софинансирования: родители оплачивают только половину стоимости.

В Ненецком округе уже давно существует налаженная система контроля качества питания в учебных заведениях

С учетом того, что с 1 сентября обеспечение горячим питанием младших школьников будет производиться за счет федеральных средств, мы постараемся в регионе проработать вопрос по организации бесплатного питания и для учеников основной школы (до 9 класса)», — подчеркнула Римма Галушина.

Касаясь вопроса обеспечения дополнительных социальных гарантий специалистам здравоохранения и образования, парламентарий отметила, что в НАО второй год реализуется программа «Земский доктор», направленная на то, чтобы в отдаленные сельские поселения округа приезжали работать специалисты из других регионов. «В округе стартовала программа «Земский учитель», на которую также заложены средства в бюджете», — рассказала сенатор.

По ее словам, в настоящее время на стабильно высоком уровне в округе оказывается поддержка педагогическим работникам. Такая поддержка включает в себя компенсацию расходов по оплате за жилое помещение, коммунальные услуги и наем жилья, а также денежную компенсацию за работу по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации, олимпиад и интеллектуальных и (или) творческих конкурсов. Также округ осуществляет единовременную выплату молодым специалистам государственных образовательных организаций НАО в размере 300 тыс. руб. тем, кто получил среднее профессиональное образование, и 500 тыс. руб. выпускникам ВУЗов. Кроме этого, молодым специалистам, окончившим образовательные организации, устанавливается персональная надбавка от 5 до 30 проц. оклада в течение трех лет со дня заключения трудового договора.

«В Ненецком округе классные руководители уже получают доплату из регионального бюджета. Она составляет тысячу пятьсот рублей. С учетом федеральной поддержки, сумма составит шесть тысяч пятьсот рублей. Это поддержка для педагогов, каждодневная работа которых включает в себя не только обучение, но и воспитание детей», — отметила сенатор.

Касаясь вопросов демографии и поддержки семей с детьми, Римма Галушина рассказала, что в Ненецком автономном округе на сегодняшний день достаточно высокие показатели рождаемости. «Существует такая мера социальной поддержки, как региональный материнский капитал, который получают семьи на третьего и последующих детей. Он составляет около трехсот восьмидесяти тысяч рублей».

«Учитывая, что на первого и второго ребенка предусматривается федеральный материнский капитал, жители нашего округа будут получать финансовую поддержку с рождением каждого ребенка», — подчеркнула законодатель.

«Я рада, что нашему региону выпала честь открывать серию Дней субъектов РФ в Совете Федерации в этом году. Это прекрасная возможность рассказать об уникальности нашего региона, его особенностях, достижениях и перспективах развития, а также привлечь внимание к проблемам субъекта, обменяться опытом, найти поддержку и совместно с комитетами верхней палаты парламента проработать поставленные вопросы», — заключила Римма Галушина.

MIL OSI