Сборная России по шорт-треку – третья в общекомандном зачёте Чемпионата Европы в Венгрии

Source: Russia Ministry of Sport

С 24 по 26 января в Дебрецене (Венгрия) прошёл Чемпионат Европы по шорт-треку. Российские спортсмены завоевали одну золотую и четыре бронзовые медали, заняв третье место в общекомандном зачёте. Первенствовала сборная Нидерландов, в активе которой пять золотых и три серебряных награды. Вторыми стали хозяева соревнований – венгры (4-3-0).

Россияне Даниил Ейбог, Денис Айрапетян, Павел Ситников и Семён Елистратов одержали победу в эстафете на дистанции 5000 м.

Кроме этого, Семён Елистратов выиграл три бронзовые медали – на 500 м, 1000 м и в многоборье.

Также «бронзу» взяла женская сборная России в составе Екатерины Ефременковой, Екатерины Константиновой, Эмины Малагич и Софьи Просвирновой в эстафете на 3000 м.

«В целом выступление получилось удовлетворительным, – отметил в интервью ТАСС президент Союза конькобежцев России Алексей Кравцов. – Хотелось бы большего, но на сегодняшний день мы находимся где-то на этом уровне. Рассчитывал, что немного получше могла выступить наша женская команда, но там есть определённые причины. Будем работать дальше, сделаем определённые выводы, есть куда стремиться».

Министерство спорта Российской Федерации поздравляет российских спортсменов с завоеванием наград на Чемпионате Европы по шорт-треку в Венгрии и желает новых достижений и заслуженных побед!

Фото: Zsolt Czegledi / EPA-EFE

Пресс-служба Минспорта России

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