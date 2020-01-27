Совершенствование системы госзакупок районах Крайнего Севера рассмотрел Комитет СФ по бюджету и финансовым рынкам

Source: Russia – Council of the Federation

Заседание состоялось в рамках проходящих в палате Дней Ненецкого автономного округа.

Совершенствование процедуры государственных закупок и системы налогообложения в целях стимулирования развития малого и среднего предпринимательства в районах Крайнего Севера рассмотрел Комитет Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам.

Провела заседание первый заместитель председателя Комитета СФ Елена Перминова. ПерминоваЕлена Алексеевнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Курганской области

Расширенное заседание Комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам

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Елена Перминова

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Николай Журавлев

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Василий Иконников

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Дмитрий Шатохин

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Сергей Рябухин

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Елена Перминова

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Мухарбий Ульбашев и Николай Журавлев

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Ольга Старостина

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Мероприятие состоялось в рамках проходящих в СФ Дней Ненецкого автономного округа. В нем приняли участие заместитель Председателя СФ Николай Журавлев, ЖуравлевНиколай Андреевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Костромской области представители федеральных органов государственной власти и органов государственной власти НАО.

Сдерживающие факторы для ведения бизнеса на территории округа – повышенная налоговая нагрузка для малого и среднего бизнеса и избыточность требований

Заместитель губернатора – руководитель департамента финансов и экономики НАО Татьяна Логвиненко выступила с докладом о социально-экономической ситуации в регионе. Сдерживающие факторы для ведения бизнеса на территории округа – повышенная налоговая нагрузка для малого и среднего бизнеса и избыточность требований и несовершенство закупочных процедур для северных территорий.

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По итогам обсуждения Комитет СФ подготовил рекомендации для включения в проект постановления СФ «О государственной поддержке социально-экономического развития Ненецкого автономного округа». В частности, сенаторы предложили Правительству внести изменения в закон о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг в части установления преимуществ субъектам малого предпринимательства, осуществляющих деятельность в районах Крайнего Севера, для предприятий уголовно-исполнительной системы, организаций инвалидов.

Правительству предложено рассмотреть возможность внесения изменений в Налоговый кодекс в части исключения из базы для исчисления страховых взносов сумм начисленных районных коэффициентов и процентных надбавок к заработной плате лиц, работающих в районах Крайнего Севера.

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