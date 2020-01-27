Source: Russia – Council of the Federation

В ходе мероприятия обсуждались вопросы развития взаимодействия.

Председатели ряда комитетов Совета Федерации встретились с главами аналогичных комитетов Палаты молодых законодателей (ПМЗ) при СФ с целью обсуждения вопросов дальнейшего взаимодействия. Об этом рассказал заместитель председателя Комитета СФ по социальной политике Александр Варфоломеев, ВарфоломеевАлександр Георгиевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Бурятия курирующий работу Палаты молодых законодателей.

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По словам сенатора, представители ПМЗ приняли участие в XXVIII Рождественских образовательных чтениях в Кремле. «В рамках заключительного этапа в верхней палате парламента состоится 28 января «круглый стол» на тему духовно-нравственного и патриотического воспитания молодежи в свете Великой Победы», — сообщил Александр Варфоломеев.

Он сообщил, что Палата молодых законодателей в лице члена ПМЗ, председателя комитета Законодательного собрания Ростовской области по взаимодействию с общественными объединениями и молодежной политике Екатериной Стенякиной готова представить на обсуждение участников «круглого стола» ряд инициатив с целью выработки рекомендаций Правительству РФ и заинтересованным министерствам и ведомствам.

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