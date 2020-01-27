Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор принял участие в заседании Наблюдательного совета Регионального отделения ДОСААФ России в Республике Крым.

Член Комитета СФ по международным делам, представитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Крым Сергей Цеков ЦековСергей Павловичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Крым принял участие заседании Наблюдательного совета Регионального отделения ДОСААФ России в Республике Крым. Мероприятие провел глава Республики Крым Сергей Аксёнов. АксёновСергей ВалерьевичГлава Республики Крым В заседании приняли участие сопредседатель Наблюдательного совета Регионального отделения ДОСААФ России в Республике Крым Владимир Шаманов, председатель ДОСААФ России Александр Колмаков и председатель Регионального отделения ДОСААФ России в Республике Крым, заместитель председателя Наблюдательного совета Андрей Попов. Подведены итоги работы за 2019 год, обсуждался ряд программ по патриотическому воспитанию молодежи.

Сергей Цеков обратил внимание на содержательную и методическую стороны патриотического воспитания. По оценкам сенатора, они должны соответствовать объективной истории Крыма и России, а также методическому мастерству организаторов этой работы.

Крымская молодежь, особенно учащиеся образовательных учреждений, должны знать свою историю, помнить героев, освобождавших нашу землю от фашистских захватчиков

Сенатор отметил, что крымская молодежь, особенно учащиеся образовательных учреждений, должны знать свою историю, помнить героев, освобождавших нашу землю от фашистских захватчиков, полководцев, которые принесли нам Победу. В их числе сенатор назвал маршала Федора Толбухина, имя которого стала носить школа № 4 в городе Симферополе. Сергей Цеков предложил рассмотреть возможность назвать еще одну крымскую школу именем освободителя крымской земли генерал-полковника Якова Крейзера.

«Важно, чтобы имена героев — освободителей Крыма знали не только в этих школах, а во всех образовательных учреждениях Республики Крым», — подчеркнул сенатор.

Говоря о повышении качества патриотической работы с молодежью, особенно в период подготовки к 75-летию Победы, Сергей Цеков обратил внимание на важность использования в ней достоверных фактов, ярких и убедительных примеров самоотверженной борьбы с врагом.

Сенатор рассказал, что 12 апреля 2019 года Симферопольский городской совет заключил с командованием 147-го гвардейского Симферопольского полка соглашения о сотрудничестве в сфере патриотического воспитания граждан.

20 февраля 2020 года крымская делегация впервые после 23-летнего перерыва посетит свой подшефный гвардейский Симферопольский полк, а в День Победы группа гвардейцев-симферопольцев прибудет в Симферополь, чтобы пройти в составе Бессмертного полка в Крыму.

Сергей Цеков предложил уточнить список соединений и частей носящих почетные наименования крымских городов, освобожденных в годы Великой Отечественной войны и находящихся ныне в составе Вооруженных Сил России для подготовки предложений о целевом призыве в них крымской молодежи.

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