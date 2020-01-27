Source: Russia Federal Space

#НПО Лавочкина#Главное#Электро-Л27.01.2020 14:20

«Электро-Л» №3 — месяц работы в космосе

Месяц назад, 24 декабря 2019 года, с космодрома Байконур успешно стартовал российский гидрометеорологический космический аппарат «Электро-Л» № 3 производства НПО Лавочкина (входит в Госкорпорацию «Роскосмос»). В настоящее время в соответствии с циклограммой полета осуществляется перевод космического аппарата «Электро-Л» № 3 в рабочую точку стояния 165,8 градусов восточной долготы.

В это время проводятся плановые операции по поддержке параметров орбиты и осуществляются необходимые проверки. Все служебные системы космического аппарата функционируют штатно.

Начиная с февраля 2020 года начнется технологический этап по комплексной подготовке всех систем космического аппарата «Электро-Л» № 3 и наземных служб к выполнению целевой задачи — получению оперативных гидрометеорологических данных.

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Космический аппарат «Электро-Л» № 3 пополнил состав геостационарной гидрометеорологической космической системы «Электро». Первый аппарат этой серии был запущен в январе 2011 года, запуск второго аппарата состоялся в декабре 2015 года. Разработка и изготовление космических аппаратов «Электро-Л» ведутся в соответствии с Федеральной космической программой России. Они предназначены для обеспечения подразделений Федеральной службы России по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, а также других ведомств оперативной гидрометеорологической информацией для:

синоптического анализа и прогноза погоды в глобальном масштабе;

анализа и прогноза состояния акваторий морей и океанов;

анализа пространственно-временного изменения состояния снежного покрова, влаго-запасов с целью прогноза произрастания сельскохозяйственных культур;

анализа и прогноза гелиогеофизической обстановки в околоземном космическом пространстве, состояния ионосферы и магнитного поля Земли;

мониторинга климата и глобальных изменений;

обеспечения экологического контроля и охраны окружающей среды и контроля чрезвычайных ситуаций.

Кроме того, аппараты серии «Электро» используются для сбора и ретрансляции информации с платформ сбора данных, выполнения телекоммуникационных функций по распространению, обмену гидрометеорологическими и гелиогеофизическими данными, а также ретрансляции сигналов от аварийных радиобуев системы КОСПАС-САРСАТ. Аппараты построены по модульному принципу на базе унифицированной космической платформы «Навигатор», также разработанной в НПО Лавочкина. Данная платформа имеет лётную квалификацию и предназначена для создания на её основе прецизионных космических аппаратов различного назначения.

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