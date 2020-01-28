Алексей Миллер и Вагит Алекперов обсудили перспективы сотрудничества «Газпрома» и ЛУКОЙЛа

Source: Gazprom in Russian

Справка

Между ПАО «Газпром» и ПАО «ЛУКОЙЛ» действует Генеральное соглашение о стратегическом партнерстве на 2014–2024 годы, в рамках которого, в частности, ЛУКОЙЛ осуществляет поставки газа в газотранспортную систему «Газпрома».

С 2015 года на Сосногорский ГПЗ «Газпрома» поступает попутный нефтяной газ с северной группы месторождений ООО «ЛУКОЙЛ-Коми».

В 2018 году «Газпром» и ЛУКОЙЛ подписали Соглашение, в соответствии с которым намерены совместно реализовать проект освоения Ванейвисского и Лаявожского месторождений в Ненецком автономном округе. В документе определены общие условия и порядок создания на паритетной основе совместного предприятия для реализации проекта.

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