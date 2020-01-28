А. Кондратьев: осмысление исторического опыта поможет избежать гуманитарных катастроф

Source: Russia – Council of the Federation

«Круглый стол» на тему «Вторая мировая война в гуманитарном измерении: опыт минувших лет и современность» прошёл в Совете Федерации.

Член Комитета СФ по международным делам Алексей Кондратьев КондратьевАлексей Владимировичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Тамбовской области выступил соведущим «круглого стола» на тему «Вторая мировая война в гуманитарном измерении: опыт минувших лет и современность». Мероприятие прошло в верхней палате в рамках VIII Рождественских парламентских встреч.

«Круглый стол» в рамках VIII Рождественских парламентских встреч в СФ. Вторая мировая война в гуманитарном измерении: опыт минувших лет и современность

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«Круглый стол» в рамках VIII Рождественских парламентских встреч в СФ. Вторая мировая война в гуманитарном измерении: опыт минувших лет и современность

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«Круглый стол» в рамках VIII Рождественских парламентских встреч в СФ. Вторая мировая война в гуманитарном измерении: опыт минувших лет и современность

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«Круглый стол» в рамках VIII Рождественских парламентских встреч в СФ. Вторая мировая война в гуманитарном измерении: опыт минувших лет и современность

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«Круглый стол» в рамках VIII Рождественских парламентских встреч в СФ. Вторая мировая война в гуманитарном измерении: опыт минувших лет и современность

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«Круглый стол» в рамках VIII Рождественских парламентских встреч в СФ. Вторая мировая война в гуманитарном измерении: опыт минувших лет и современность

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«Круглый стол» в рамках VIII Рождественских парламентских встреч в СФ. Вторая мировая война в гуманитарном измерении: опыт минувших лет и современность

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«Круглый стол» в рамках VIII Рождественских парламентских встреч в СФ. Вторая мировая война в гуманитарном измерении: опыт минувших лет и современность

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«Вторая мировая война, и, в частности, Великая Отечественная война–не только самая страшная по своей кровопролитности и жестокости ведения боевых действий, по целенаправленному истреблению целых народов. Для многих людей это личная трагедия, которая осталась глубоко в сердце, в памяти семьи», — открывая заседание, сказал Алексей Кондратьев. Парламентарий призвал извлечь уроки истории, осмыслить и опыт современности, подчеркнув, что «сегодня наступила эпоха других войн».

На территории Европы мы видим развитие ксенофобии. В некоторых странах имеет место возрождение нацистской идеологии

«На территории Европы мы видим развитие ксенофобии. И статистические данные это подтверждают. В некоторых странах имеет место возрождение нацистской идеологии. В том числе, мы видим, возрождение нацистских ритуалов в виде факельных шествий»,- отметил сенатор. В своем выступлении Алексей Кондратьев призвал относиться к истории Второй мировой войны опираясь на позицию Нюрнбергского трибунала. Сенатор подчеркнул, что «эта позиция не подлежит пересмотру».

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О роли Русской православной церкви в году Великой Отечественной войны собравшимся напомнил соведущий «круглого стола» архиепископ Владикавказский и Аланский Леонид.

Он подчеркнул, что анализируя опыт войн, церковь, в свою очередь, предлагает решение тех проблем, которые стоят перед человечеством сегодня.

«Русская православная церковь стремится осуществлять миротворческое служение как в национальном, так и в международном масштабе, старается разрешить различные противоречия и привести к согласию народы, этнические группы, правительства и политические силы отметил архиепископ Владикавказский и Аланский Леонид, выразив надежду, что проведение VIII Рождественских парламентских встреч приведет к лучшему пониманию ценности человеческой жизни.

Важнейшими из вопросов гуманитарной общемировой повестки заместитель Главы Региональной делегации Международного комитета Красного Креста в РФ, Беларуси и Молдове Мари Дюбо назвала проблемы урбанизации войны гуманного обращения с военнопленными.

В мероприятии приняли участие первый заместитель председателя Комитета СФ по международным делам Владимир Джабаров, ДжабаровВладимир Михайловичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Еврейской автономной области а также члены этого Комитета Баир Жамсуев ЖамсуевБаир Баясхалановичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Забайкальского края и Сергей Цеков; ЦековСергей Павловичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Крым священнослужители, представители Международного комитета Красного Креста и других международных организаций, федеральных и региональных органов государственной власти.

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