А. Кутепов предложил распространить льготы по ипотеке для семей с детьми на жилье на вторичном рынке

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор направил соответствующее письмо на имя первого заместителя Председателя Правительства РФ.

Председатель Комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов КутеповАндрей Викторовичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Санкт-Петербурга направил письмо первому заместителю Председателя Правительства Андрею Белоусову с предложением распространить льготы по ипотеке для семей с детьми на жилье на вторичном рынке.

Сенатор обратил внимание первого вице-премьера на то, что в настоящее время жилищный вопрос для семей является одним из ключевых. От его решения, в том числе, зависит демографическая ситуация в Российской Федерации, что, в свою очередь оказывает влияние на социально- экономическое развитие регионов. Меры поддержки, связанные с кредитованием семей на покупку жилья, являются основными для семей, желающих улучшить свои жилищные условия, особенно для семей с детьми.

Меры поддержки, связанные с кредитованием семей на покупку жилья, являются основными для семей, желающих улучшить свои жилищные условия, особенно для семей с детьми

Сенатор напомнил, что с 1 января 2018 года семьям с двумя или тремя детьми процентная ставка по ипотечным кредитам, выданным российскими кредитными организациями и акционерным обществом «Агентство ипотечного жилищного кредитования» на приобретение жилых помещений либо на рефинансирование ранее выданных таких кредитов, субсидируется до уровня 6 процентов годовых в случае рождения второго или третьего ребенка в период с 1 января 2018 года по 31 января 2022 года. Условиями субсидирования является приобретение жилья на первичном рынке, определены сроки такого субсидирования для семей. В рамках мониторинга правоприменения в регионах, а также на встречах с многодетными семьями в ряде субъектов Федерации была обозначена проблема отсутствия фактической возможности получить ипотечный кредит под 6 процентов годовых, — например, Орловская область, Республика Калмыкия, говорится в письме.

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За все время действия положений о 6-процентной ипотеке, по данным Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ общее количество выданных кредитов с этой ставкой в 2018 году в РФ составило 4446 (средняя сумма кредита 2,4 миллионов рублей, из них Сбербанк России – 1088 кредитов, Банк ВТБ −783), по данным Сбербанка России количество выданным им кредитов на апрель 2019 года — 2482 в 69 регионах, по данным Банк ВТБ по итогам 2018 года кредитом воспользовались 854 семьи из 41 региона.

Андрей Кутепов отметил, что в ряде регионов, где этот механизм был доступен, существовал острый запрос многодетных семей на его распространение и при приобретении жилья на вторичном рынке в силу того, что такое жилье более доступно и уже построено к моменту приобретения, а также в силу того, что оно дешевле, чем жилье на первичном рынке. Кроме того первичное жилье, как правило, сдается даже без черновой отделки, в результате чего семье приходится брать еще один кредит на ремонт. Одновременно с этим, семья не может переехать в купленное жилье на время приведения помещения в жилое состояние. Об этом говорится в письмах из Ставропольского края, Иркутской области, Республики Карелия.

Сенатор отметил, что в марте 2019 года приняты дополнительные меры по повышению эффективности программы субсидирования. Процентная ставка в 6 процентов субсидируется в течение всего срока кредита, подлежит субсидированию ставка в размере 5 процентов годовых по ипотечным кредитам, выданным семьям, которые проживают и приобретают жилье на Дальнем Востоке. Положения Правил стали распространяться на приобретение у юридического или физического лица на вторичном рынке жилья готового жилого помещения или жилого помещения с земельным участком, расположенных в сельских поселениях на территории Дальневосточного федерального округа. Однако запрос на данную меру относительно вторичного жилья поддержки остро стоит и в других регионах, особенно в тех, где большая часть мер поддержки многодетных семей привязана к доходу семьи и предоставляется только малоимущим семьям, что исключает возможность многодетных семей со средним достатком пользоваться мерами поддержки. Это, например, Республика Карелия, Ставропольский край, Курская область и пр., а также в регионах с низким уровнем социально-экономического развития, указал Андрей Кутепов.

Одновременно с этим, по итогам мониторинга реализации программ социально-экономического развития регионов Дальневосточного федерального округа было выявлено, что там в 2018 году было выдано незначительное количество льготных ипотечных кредитов. Что касается пятипроцентной ипотеки, то по данным, например, Камчатского края за 1,5 года реализации программы ипотечным продуктом не воспользовалась ни одна семья.

Сенатор предложил распространить изложенные в Правилах меры поддержки на жилье вторичного рынка для всех субъектов, в особенности для регионов с низким уровнем социально-экономического развития, с разработкой критериев такого жилья, с целью недопущения приобретения непригодного к проживанию жилья и исключения иных злоупотреблений.

В отношении еще одной меры поддержки в виде погашения 450 тысяч по кредитным договорам, в виду многочисленных отказов в предоставлении данной меры поддержки, Андрей Кутепов также призвал рассмотреть возможность внесения изменений в Постановление Правительства Российской Федерации об утверждении Правил предоставления субсидий акционерному обществу «ДОМ.РФ» на возмещение недополученных доходов и затрат в связи с реализацией мер государственной поддержки семей, имеющих детей, в целях создания условий для погашения обязательств по ипотечным жилищным кредитам и Положения о реализации мер государственной поддержки семей, имеющих детей. Сенатор предложил установить обязанность банков указывать конкретную причину отказа в предоставлении меры поддержки, а также изменить условия предоставления выплаты в части цели предоставления банковского кредита, с целью обеспечения возможности устранить препятствия доступа семей к мере поддержки.

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