Банк России пригласил инвестиционных консультантов участвовать в подготовке предложений по стратегии выхода из банковской группы ПАО Банк «ФК Открытие» (28.01.2020)

Source: Central Bank of the Russian Federation

Банк России пригласил инвестиционных консультантов участвовать в подготовке предложений по стратегии выхода из банковской группы ПАО Банк «ФК Открытие»

Банк России пригласил инвестиционных консультантов участвовать в подготовке предложений по стратегии выхода из банковской группы ПАО Банк «ФК Открытие» (далее — Группа БФКО). К работе привлекаются как российские, так и иностранные участники финансового рынка, имеющие необходимый опыт проведения сделок на рынках капитала.

Рассматриваются различные варианты продажи долей участия, включая частные и публичные размещения. Сбор предложений продлится до 16 марта 2020 года.

Банк России планирует выйти из капитала Группы БФКО с учётом соблюдения разумного баланса между максимальным возмещением затрат на финансовое оздоровление Группы БФКО и сроком выхода из нее. Сроком совершения первых сделок по снижению доли участия Банка России, предположительно, будет 2021 год.

Основными подходами Банка России к определению стратегии выхода из Группы БФКО предусматривается недопустимость снижения уровня конкуренции в каждом из сегментов финансового рынка, на которых присутствует Группа БФКО, а также максимальная прозрачность процесса выхода Банка России из группы для участников рынка и общества.

28 января 2020 года

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