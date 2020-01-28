В Брянской области после принятых прокуратурой мер работникам муниципального предприятия выплачена задолженность по заработной плате в размере свыше 1,7 млн рублей

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Прокуратура Красногорского района Брянской области в МУП «Красногорский коммунальник» провела проверку соблюдения требований трудового законодательства.

Установлено, что на предприятии своевременно не выплачивалась заработная плата. В результате за август-ноябрь 2019 года перед 33 работниками образовалась задолженность в размере свыше 1,7 млн рублей. При этом на предприятии за последнее время трижды сменилось руководство.

Прокуратура в целях восстановления трудовых прав работников приняла комплекс мер прокурорского реагирования – дважды внесла руководителям организации представления об устранении нарушений закона, направила в суд исковые заявления о взыскании задолженности по заработной плате. Бывшие руководители предприятия по инициативе прокурора привлечены к административной ответственности по чч. 6 и 7 ст. 5.27 КоАП РФ (нарушение трудового законодательства) с назначением наказаний в виде штрафов.

Кроме того, новый руководитель предприятия был заслушан в прокуратуре на заседании межведомственной рабочей группы по противодействию нарушениям в сфере экономики.

Благодаря принятым прокуратурой мерам задолженность перед работниками предприятия в настоящее время погашена.

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