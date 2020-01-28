В Забайкальском крае природоохранная прокуратура пресекла вырубку леса в границах государственного природного зоологического заказника регионального значения «Бутунгарский»

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Забайкальская межрайонная природоохранная прокуратура в ходе проведения проверки соблюдения лесного законодательства выявила незаконные действия арендатора по проведению сплошной рубки леса на участке, частично расположенном в границах заказника площадью более 51 га.

Установлено, что в данной местности планировалась заготовка древесины общим объемом более 4000 куб. м., тогда как законодательством сплошная вырубка леса в заказнике не допускается.

Охраняемая природная территория относится к водосборному бассейну озера Байкал. Ее назначением является сохранение естественных экосистем Забайкальского края, поддержание экологического баланса, сохранение и восстановление редких и исчезающих видов растений и животных. В заказнике «Бутунгарский» обитают лось, изюбрь, косуля, кабан, кабарга, соболь, колонок и другие виды, подлежащие охране.

В целях устранения выявленных нарушений закона прокурор направил в суд исковое заявление о признании незаконными действий юридического лица и возложении обязанности прекратить вырубку леса.

Решением Петровск-Забайкальского городского суда требования прокурора удовлетворены в полном объеме.

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