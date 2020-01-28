Source: Russia – Council of the Federation

Председатель Совета Федерации выступила на пленарном заседании VIII Рождественских парламентских встреч.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко МатвиенкоВалентина Ивановнапредставитель от исполнительного органа государственной власти города Санкт-Петербурга выступила на открытии Рождественских парламентских встреч.

По ее словам, они стали одной из самых авторитетных площадок для вдумчивого и честного диалога между государством, Церковью и обществом.

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«Нынешние Рождественские образовательные чтения и Парламентские встречи мы решили посвятить наследию важнейшего события отечественной, да и мировой истории двадцатого века – Победы нашего народа в Великой Отечественной войне».

Сегодня мы, по сути, открываем масштабный цикл всероссийских мероприятий в рамках Года памяти и славы в честь 75-летия Великой Победы, — подчеркнула глава верхней палаты парламента. «В какой‑то степени мы задаём тон общественному обсуждению ключевых вопросов, связанных с сохранением памяти о войне, о Великой Победе, о наших героических предках».

Главная цель наших встреч, отметила Валентина Матвиенко, — глубже осмыслить не только то, что Победа значит для каждого из нас, но и то, как мы будем сохранять и передавать историческую правду нашим потомкам – тем поколениям, которые уже не смогут встретить ветеранов, задать им вопросы, выслушать их рассказы, посмотреть им в глаза.

«Обеспечение этой преемственности – крайне важный вопрос для всего российского общества, ведь наследие Великой Победы стало неотъемлемым элементом нашей идентичности».

Наследие Великой Победы стало неотъемлемым элементом нашей идентичности

В жестоких боях, ценой миллионов жизней наши отцы, деды, прадеды остановили кровавое колесо, которое прокатилось по Европе, оставляя после себя плач, смерть и разрушение. Они защитили от порабощения и физического уничтожения не только народы своей страны, но и народы Европы, всего мира, отметила глава СФ. «Неизбежность победы Добра над Злом – в этом величайший общечеловеческий смысл разгрома нацизма. И решающий вклад в него внесла наша страна, народы Советского Союза».

Председатель СФ особо отметила, что, несмотря на жёсткий диктат атеистической идеологии, в годы тяжелейших испытаний государство и общество вновь обратились к отечественному духовному наследию, неотъемлемой, важнейшей частью которого выступает православие. «По‑новому засияли образы наших святых воинов заступников Земли Русской – Александра Невского и Дмитрия Донского. После почти двадцатилетнего перерыва состоялось избрание Патриарха Московского и всея Руси, стали открываться закрытые ранее храмы, духовные учебные заведения. Наравне со словами «наше дело правое» из громкоговорителей по всей стране прозвучало обращение «братья и сёстры». Церковь внесла огромный вклад в общее дело Победы своим пастырским словом, молитвами, поддержкой страждущих, сбором пожертвований на нужды фронта. Не прекращались богослужения в осажденном врагом Ленинграде».

Пленарное заседание VIII Рождественских парламентских встреч в рамках XXVIII Международных Рождественских образовательных чтений «Великая Победа: наследие и наследники»

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Пленарное заседание VIII Рождественских парламентских встреч в рамках XXVIII Международных Рождественских образовательных чтений «Великая Победа: наследие и наследники»

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Пленарное заседание VIII Рождественских парламентских встреч в рамках XXVIII Международных Рождественских образовательных чтений «Великая Победа: наследие и наследники»

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Пленарное заседание VIII Рождественских парламентских встреч в рамках XXVIII Международных Рождественских образовательных чтений «Великая Победа: наследие и наследники»

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Константин Косачев

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Патриарх Кирилл

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Пленарное заседание VIII Рождественских парламентских встреч в рамках XXVIII Международных Рождественских образовательных чтений «Великая Победа: наследие и наследники»

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Наталия Косихина

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Пленарное заседание VIII Рождественских парламентских встреч в рамках XXVIII Международных Рождественских образовательных чтений «Великая Победа: наследие и наследники»

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Пленарное заседание VIII Рождественских парламентских встреч в рамках XXVIII Международных Рождественских образовательных чтений «Великая Победа: наследие и наследники»

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Пленарное заседание VIII Рождественских парламентских встреч в рамках XXVIII Международных Рождественских образовательных чтений «Великая Победа: наследие и наследники»

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Виктор Бондарев

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Пленарное заседание VIII Рождественских парламентских встреч в рамках XXVIII Международных Рождественских образовательных чтений «Великая Победа: наследие и наследники»

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Пленарное заседание VIII Рождественских парламентских встреч в рамках XXVIII Международных Рождественских образовательных чтений «Великая Победа: наследие и наследники»

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Пленарное заседание VIII Рождественских парламентских встреч в рамках XXVIII Международных Рождественских образовательных чтений «Великая Победа: наследие и наследники»

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Пленарное заседание VIII Рождественских парламентских встреч в рамках XXVIII Международных Рождественских образовательных чтений «Великая Победа: наследие и наследники»

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Пленарное заседание VIII Рождественских парламентских встреч в рамках XXVIII Международных Рождественских образовательных чтений «Великая Победа: наследие и наследники»

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Пленарное заседание VIII Рождественских парламентских встреч в рамках XXVIII Международных Рождественских образовательных чтений «Великая Победа: наследие и наследники»

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Пленарное заседание VIII Рождественских парламентских встреч в рамках XXVIII Международных Рождественских образовательных чтений «Великая Победа: наследие и наследники»

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Пленарное заседание VIII Рождественских парламентских встреч в рамках XXVIII Международных Рождественских образовательных чтений «Великая Победа: наследие и наследники»

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Патриарх Кирилл

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Пленарное заседание VIII Рождественских парламентских встреч в рамках XXVIII Международных Рождественских образовательных чтений «Великая Победа: наследие и наследники»

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Пленарное заседание VIII Рождественских парламентских встреч в рамках XXVIII Международных Рождественских образовательных чтений «Великая Победа: наследие и наследники»

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Татьяна Кусайко

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Пленарное заседание VIII Рождественских парламентских встреч в рамках XXVIII Международных Рождественских образовательных чтений «Великая Победа: наследие и наследники»

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Пленарное заседание VIII Рождественских парламентских встреч в рамках XXVIII Международных Рождественских образовательных чтений «Великая Победа: наследие и наследники»

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Пленарное заседание VIII Рождественских парламентских встреч в рамках XXVIII Международных Рождественских образовательных чтений «Великая Победа: наследие и наследники»

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Пленарное заседание VIII Рождественских парламентских встреч в рамках XXVIII Международных Рождественских образовательных чтений «Великая Победа: наследие и наследники»

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Пленарное заседание VIII Рождественских парламентских встреч в рамках XXVIII Международных Рождественских образовательных чтений «Великая Победа: наследие и наследники»

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Пленарное заседание VIII Рождественских парламентских встреч в рамках XXVIII Международных Рождественских образовательных чтений «Великая Победа: наследие и наследники»

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Пленарное заседание VIII Рождественских парламентских встреч в рамках XXVIII Международных Рождественских образовательных чтений «Великая Победа: наследие и наследники»

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Пленарное заседание VIII Рождественских парламентских встреч в рамках XXVIII Международных Рождественских образовательных чтений «Великая Победа: наследие и наследники»

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Пленарное заседание VIII Рождественских парламентских встреч в рамках XXVIII Международных Рождественских образовательных чтений «Великая Победа: наследие и наследники»

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Пленарное заседание VIII Рождественских парламентских встреч в рамках XXVIII Международных Рождественских образовательных чтений «Великая Победа: наследие и наследники»

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Пленарное заседание VIII Рождественских парламентских встреч в рамках XXVIII Международных Рождественских образовательных чтений «Великая Победа: наследие и наследники»

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Пленарное заседание VIII Рождественских парламентских встреч в рамках XXVIII Международных Рождественских образовательных чтений «Великая Победа: наследие и наследники»

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Пленарное заседание VIII Рождественских парламентских встреч в рамках XXVIII Международных Рождественских образовательных чтений «Великая Победа: наследие и наследники»

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О Великой Отечественной войне написаны десятки тысяч книг и сняты тысячи фильмов, среди них немало подлинных шедевров, которые никого не оставляют равнодушным, помогают посмотреть на войну глазами её непосредственных участников, сказала Валентина Матвиенко. «Но могут ли эти привычные нашему поколению форматы находить такое же отражение в сердцах тех, кто родился уже в новом, двадцать первом веке? Сегодня всё более уверенно заявляет о себе по сути первое цифровое поколение, которое буквально живёт в Сети. И мы понимаем, что завладеть их вниманием, заинтересовать историей своей страны, можно только с помощью новых, нестандартных подходов. Если мы не научимся говорить с молодыми на понятном им языке, не сможем найти слова, чтобы выразить то, что чувствуем мы по отношению к ветеранам и к Победе, то все усилия будут напрасны».

Молодёжи обязательно нужно показывать достойные примеры для подражания. Создавать музейные экспозиции, где для рассказа о прошлом используются самые современные интерактивные средства и технологии. Это касается и формирования масштабного комплекса архивных документов, кино- и фотоматериалов, — сказала глава СФ.

«Мы живём в такое время, когда правду о Великой Отечественной войне, её политическое, общественное, моральное наследие нуждается в защите. Как когда‑то наши предки отстояли наше право на жизнь, защитили наше будущее, так и мы сегодня должны бросить все силы на защиту их доброй памяти и правды о войне», — отметила Председатель СФ.

Валентина Матвиенко призвала давать жесточайший отпор любым попыткам пересмотреть итоги Второй мировой войны. «Эти попытки – настоящее святотатство, глумление над подвигом и памятью тех, кто вступил в смертельную схватку с силами зла и одержал победу, избавив народы от реальной угрозы физического уничтожения и закабаления».

По словам главы СФ, противостояние переписыванию истории является одним из приоритетов работы российских парламентариев, в том числе на площадках международных организаций. Она напомнила, что Совет Федерации выступил с инициативой о признании Организацией Объединенных Наций Победы над нацизмом во Второй мировой войне всемирным наследием человечества.

«Давайте не будем дожидаться решения ООН и все вместе: общество, государство, Церковь – подумаем над созданием единого реестра мемориалов и памятников борцам с нацизмом. Думаю, наши партнёры из государств СНГ, да и других стран поддержат эту идею».

Особого внимания требует забота о воинских захоронениях, сказала Председатель СФ. «По оценкам Минобороны, из почти девяти миллионов солдат, захороненных на территории нашей страны и за границей, больше половины покоятся как неизвестные. Комитету Совета Федерации по обороне и безопасности необходимо совместно с коллегами из Государственной Думы ускорить рассмотрение законопроектов, направленных на сохранение памяти о погибших в Великой Отечественной войне и поддержку поисковой работы. Необходимы эффективные законодательные меры противодействия уничтожению воинских захоронений и мемориалов, включая наказание виновных в этом лиц и организаций».

Отдельно Валентина Матвиенко остановилась на страшных демографических последствиях войны, которые наша страна пожинает до сих пор.

«Сегодня для нас огромное значение имеет задача сбережения и приумножения народа России, на реализацию которой нацелены национальные проекты, меры по поддержке материнства и детства, защите семьи, увеличению рождаемости и сокращению смертности. Целый ряд решений сейчас готовится с учётом приоритетов недавнего Послания Президента Федеральному Собранию. Разумеется, здесь важно не только экономическое стимулирование, но и нравственная, ценностная составляющая семейной политики. Считаю это одним из приоритетных направлений соработничества государства и Церкви, религиозных объединений».

В своем выступлении Святейший Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл отметил, что никакой народ не будет иметь будущего, если не станет бережно хранить память о прошлом и делах своих предков.

«Победа в Великой Отечественной войне была достигнута ценой невероятных жертв, героических усилий, огромных трудов предыдущих поколений», — сказал он. Патриарх добавил, что необходимо помнить о том, что была одержана победа над человеконенавистническим мировоззрением, над машиной нравственного беззакония.

По его словам, нужно объединить усилия, чтобы сохранить это великое наследие победителей и передать его подрастающему поколению. «Знание правдивой истории Великой Отечественной войны, уважение к народному подвигу – это значимая часть нашей национальной идентичности. Нынешние Международные Рождественские образовательные чтения нацелены на то, чтобы актуализировать наследие Великой Победы, внести свой вклад в сохранение памяти о событиях тех лет, воспитать у молодых соотечественников чувство причастности к истории Родины».

Патриарх Кирилл также подчеркнул важность сбережения народа, поддержки многодетных семей, защиты и пропаганды семейных ценностей.

Первый заместитель Председателя Государственной Думы Александр Жуков подчеркнул, что значимость темы Победы в Великой Отечественной войне для нашего общества не требует доказательств. «Несмотря на десятилетия, которые отделяют нас от дней Великой Победы, эта тема не теряет своей актуальности, раскрывается все новыми гранями, и мы видим в этих событиях все новые смыслы».

Парламентарий отметил все возрастающие с каждым днем попытки в угоду политической конъюнктуре пересмотреть и причины, и итоги Второй мировой войны. «Очевидно, что правда нуждается в защите. Мы должны приложить для этого максимум усилий, опираясь на реальные исторические факты. Через изучение нашего наследия, через живую, подлинную историю мы, во‑первых, осознаем себя как единое независимое государство, протягиваем руку поколению победителей и получаем от него силы для будущих побед».

Заместитель Министра обороны РФ – начальник Главного военно-политического управления Вооруженных Сил РФ Андрей Картаполов отметил, что борьба с агрессией фашизма, с их идеями человеконенавистничества, расизма и ксенофобии воспринималась в годы Великой Отечественной войны большинством советских людей как покушение на их духовные основы. Эти святые переживания сосредоточились для большинства из них в понятии «Родина».

Главный редактор телеканала «История», режиссер документального кино Алексей Денисов отметил, что важно доносить до молодежи информацию о событиях прошлого. Это способствует сохранению исторической памяти. «Великая Отечественная война – это та святыня, к которой можно прикасаться только чистыми руками и с открытым сердцем», — считает журналист.

В ходе мероприятия также выступили участники поискового волонтерского движения, соавторы исследовательской работы в рамках проекта «Памятники доблести и славы», учащиеся 10-го класса школы № 6 г. Реутова Московской области.

Валентина Матвиенко и Патриарх Кирилл приняли участие в награждении детей — победителей конкурсов «Красота Божьего мира», а также учителя — победителя Всероссийского конкурса «За нравственный подвиг учителя», и осмотрели выставку детских творческих работ.

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