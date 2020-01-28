В. Павленко: Необходимо вернуть полноценный государственный надзор в сфере лоцманского обслуживания судов

Source: Russia – Council of the Federation

Члены Совета Федерации внесли в Государственную думу проект закона, предусматривающий соответствующие изменения в Кодекс торгового мореплавания РФ.

Члены Совета Федерации Виктор Павленко, ПавленкоВиктор Николаевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Архангельской области Сергей Митин, МитинСергей Герасимовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Новгородской области Людмила Талабаева ТалабаеваЛюдмила Заумовнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Приморского края и Татьяна Гигель ГигельТатьяна Анатольевнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Алтай внесли в Государственную думу проект федерального закона «О внесении изменений в Кодекс торгового мореплавания Российской Федерации».

Целью документа является приведение в соответствие законодательства Российской Федерации в области мореплавания с Резолюцией Международной Морской Организации (ИМО), которая возлагает обязанность по организация лоцманской проводки судов в опасных для судоходства районах на органы государственной власти.

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По мнению разработчиков законопроекта, в настоящее время в России это международное обязательство не отражено в национальном законодательстве, что не позволяет организовать эффективную систему лоцманского обслуживания во всех морских портах и обеспечить её государственный надзор и контроль.

Лоцманская проводка судов — это часть комплексной системы обеспечения безопасности мореплавания в портах

«Лоцманская проводка судов — это часть комплексной системы обеспечения безопасности мореплавания в портах, — пояснил Виктор Павленко — Появление в сфере обеспечения лоцманских проводок частных лоцманских компаний фактически разбалансировало и затормозило развитие всей системы лоцманского обеспечения в стране, вывело её из‑под государственного контроля и нарушило международные обязательства России в сфере обеспечения безопасности мореплавания в своих портах».

По словам сенатора, в Стратегии развития морской деятельности РФ до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации, среди основных проблем развития отрасли выделена устаревшая система лоцманского обеспечения торгового мореплавания, не гарантирующая эффективного лоцманского обеспечения во всех морских портах Российской Федерации.

«Решением всех этих проблем является создание единой государственной лоцманской службы, которая позволит обеспечить необходимый уровень безопасности мореплавания во всех морских портах России, унифицирует вопросы профессиональной подготовки и контроля за квалификацией морских лоцманов», — считает сенатор.

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