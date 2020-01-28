В Псковской области благодаря прокуратуре семь детей-сирот получили благоустроенное жилье

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Прокуратура г. Великие Луки Псковской области провела проверку по обращению местных жителей, относящихся к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, о нарушении их жилищных прав.

Установлено, что администрация г. Великие Луки в нарушение действующего законодательства не обеспечила семь детей-сирот, достигших 18-летнего возраста, благоустроенными жилыми помещениями.

Прокурор города обратился в суд с исками о возложении на муниципалитет обязанности обеспечить сирот жильем.

Требования прокурора судом удовлетворены в полном объеме.

В настоящее время решение суда исполнено, семь детей-сирот получили ключи от благоустроенных квартир.

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