В Ростовской области прокуратура пресекла нарушения законодательства при реализации национального проекта «Здравоохранение»

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Прокуратура Заветинского района Ростовской области провела проверку соблюдения законности при реализации национального проекта «Здравоохранение».

Установлено, что в соответствии с муниципальным контрактом ООО Фирма «КОМПЛЕКС» обязана осуществить поставку, установку, монтаж и оснащение модульного фельдшерско-акушерского пункта в с. Тюльпаны Заветинского района на сумму свыше 3,2 млн рублей в срок до 01.10.2019.

Однако в установленный срок работы не выполнены, чем нарушены права жителей сельского поселения на охрану здоровья, получение своевременной и качественной медицинской помощи.

Прокурор возбудил в отношении юридического лица дело об административном правонарушении по ч. 7 ст. 7.32 КоАП РФ (неисполнение обязательств, предусмотренных контрактом с причинением существенного вреда охраняемым законом интересам общества и государства).

Мировой судья признал фирму виновной в совершении правонарушения и назначил наказание в виде штрафа в размере 150 тыс. рублей.

До вынесения судебного решения юридическое лицо выполнило взятые на себя обязательства по контракту в полном объеме.

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