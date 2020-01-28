В Томской области по иску прокурора предоставлена квартира местной жительнице, оставшейся без родительского попечения в несовершеннолетнем возрасте

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Прокуратура Томского района Томской области провела проверку по обращению 20-летней жительницы поселка Зональная Станция о нарушении ее жилищных прав.

Установлено, что на протяжении 10 лет заявительница воспитывалась в опекунской семье в связи с лишением родительских прав ее единственного родителя. В декабре 2018 года девушка была включена администрацией Зональненского сельского поселения в список детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями на территории поселения. Однако жилое помещение ей не предоставлено, в связи с чем девушка была вынуждена проживать в квартире опекунов.

Прокурор обратился в суд с исковым заявлением о возложении на администрацию сельского поселения обязанности предоставить заявительнице жилое помещение специализированного жилищного фонда по договору найма специализированного жилого помещения.

Требования прокурора суд удовлетворил. Девушка получила однокомнатную благоустроенную квартиру.

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