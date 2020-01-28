«Газпром» готовится к началу строительства пяти новых газопроводов в Курской области

Source: Gazprom in Russian

Релиз

28 января 2020, 14:00

В 2019 году созданы условия для газификации 83 сел и деревень Курской области.

Уровень газификации региона достиг 84,6%.

Подписан план-график синхронизации работ в 2020 году.

Сегодня в Москве состоялась рабочая встреча Председателя Правления ПАО «Газпром» Алексея Миллера и Губернатора Курской области Романа Старовойта.

Стороны рассмотрели ход и перспективы сотрудничества. Особое внимание уделено развитию газификации. Отмечено, что в 2019 году «Газпром» ввел в эксплуатацию 15 газопроводов в регионе. В результате были созданы условия для газификации 83 сельских населенных пунктов в Железногорском, Конышевском, Курчатовском, Льговском, Октябрьском, Рыльском, Черемисиновском и Хомутовском районах. Уровень газификации Курской области на 1 января 2020 года достиг 84,6%.

В ходе встречи стороны подписали план-график синхронизации работ по газификации региона в 2020 году. «Газпром» планирует приступить к строительству пяти новых газопроводов. Они позволят газифицировать ряд сельскохозяйственных предприятий в Дмитриевском и Конышевском районах, а также д. Андреевку, р.п. Касторное, п. Семеновский и п. Цветочный Касторенского района; д. Гупово, с. Дроняево, х. Дроняевский, с. Макаровка и д. Мосолово Курчатовского района. Будет начато проектирование газопровода от газораспределительной станции «Марьино» до предприятия «Промсахар». В свою очередь Администрация Курской области должна обеспечить подготовку потребителей к приему газа.

Кроме того, компания приступила к разработке программы развития газоснабжения и газификации региона на 2021–2025 годы. Она будет сформирована на основе предложений руководства региона по перечню объектов газификации, срокам строительства и перспективным потребителям.

Алексей Миллер и Роман Старовойт обсудили реализуемые на территории Курской области проекты в рамках программы «Газпром — детям». В 2019 году современные физкультурно-оздоровительные комплексы (ФОК) открыты в городах Рыльске и Льгове. Завершается сооружение спортивного комплекса в п. Глушково и ФОКа с крытым катком в с. Заолешенка.

Справка

Между «Газпромом» и Администрацией Курской области действуют Соглашение о сотрудничестве, Договор о газификации, утверждена программа развития газоснабжения и газификации области до 2021 года.

В 2004–2019 годах для газификации региона «Газпром» построил 113 газопроводов протяженностью более 2 тыс. км.

В Курской области действуют три автомобильные газонаполнительные компрессорные станции «Газпрома», они расположены в г. Курске.

В рамках программы «Газпром — детям» в регионе построены шесть физкультурно-оздоровительных комплексов, конноспортивная школа, 114 многофункциональных спортивных площадок.

Управление информации ПАО «Газпром»

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