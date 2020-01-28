«Газпром» и ТМК провели очередную совместную научно-практическую конференцию

Source: Gazprom in Russian

Новости проектов и регионов

28 января 2020, 19:30

Сегодня Трубная Металлургическая Компания (ТМК) и ПАО «Газпром» провели очередную совместную научно-практическую конференцию, посвященную вопросам применения инновационных решений при освоении новых месторождений углеводородов. Мероприятие состоялось в недавно открывшемся научно-техническом центре (НТЦ) ТМК в Сколково.

Участники конференции обсудили развитие сотрудничества в области разработки новых видов продукции, провели круглый стол на тему «Современные отечественные технологии разведки, добычи и транспорта углеводородов на суше и шельфе. Перспективные требования, направления и тренды». По итогам конференции были намечены перспективные направления, которые лягут в основу очередной пятилетней программы научно-технического сотрудничества «Газпрома» и ТМК.

«Развитие добычи углеводородов в новых регионах формирует новые технологические вызовы и ужесточает требования к технике, ее надежности и эффективности. Для выработки оптимальных решений важно обеспечить максимальное вовлечение экспертного сообщества и использование инновационного потенциала внешней среды. Сегодняшняя конференция по трубной тематике на площадке „Сколково“ — хороший пример использования современной инновационной инфраструктуры для развития научно-технического сотрудничества между производителем и потребителем оборудования», — сказал заместитель начальника департамента «Газпрома», генеральный директор ООО «Газпром ВНИИГАЗ» Максим Недзвецкий.

«Конференция дала прекрасную возможность открыто и с привлечением множества специалистов, инженеров и ученых обсудить текущие и перспективные проекты, наметить решения и обменяться опытом. Уверен, что и мы, и наши коллеги из „Газпрома“ и „Газпром ВНИИГАЗ“ продолжим подобные встречи, которые существенно помогают в разработке инновационных видов продукции», — заместитель генерального директора ТМК по научно-техническому развитию и техническим продажам Сергей Чикалов.

В рамках конференции руководители «Газпром ВНИИГАЗ» и НТЦ ТМК Максим Недзвецкий и Игорь Пышминцев подписали соглашение о сотрудничестве и взаимодействии. Документом предусмотрено проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в области разработки новых перспективных видов продукции и технологий, а также совершенствования и создания нормативных документов.

Участники конференции ознакомились с уникальным оборудованием, установленном в НТЦ ТМК — экскурсию для них провел Игорь Пышминцев. Это единственный в России комплекс стендов для натурных физических испытаний труб, трубных соединений и иных сложных конструкций. Стенды предназначены для проведения исследований с возможностью растяжения, сжатия, изгиба с приложением высокого наружного и внутреннего давления и созданием экстремальных температурных режимов.

Справка

ООО «Газпром ВНИИГАЗ» — 100-процентное дочернее предприятие ПАО «Газпром», научный центр по разработке и проектированию технологий для газовой отрасли, включая разведку и разработку газовых месторождений, освоение морских ресурсов нефти и газа, переработку и промысловую подготовку газа; нормативное обеспечение, проектирование и эксплуатацию системы транспортировки и подземного хранения газа; экологическую безопасность и энергоэффективность.

В ООО «Газпром ВНИИГАЗ» и его филиале работают более тысячи ученых, в том числе 311 специалистов высшей квалификации (52 доктора наук и 259 кандидатов наук, двое членов-корреспондентов РАН), свыше 400 молодых ученых и инженеров. Научно-технический комплекс института включает более ста производственных и исследовательских лабораторий, свыше 60 экспериментальных стендов и установок; действуют старейшая в отрасли аспирантура и диссертационные советы.

ТМК — глобальный поставщик стальных труб, трубных решений и сопутствующих сервисов для нефтегазового сектора. Компания обладает производственными активами в России, Румынии и Казахстане. Наибольшую долю в структуре продаж ТМК занимают нарезные нефтегазовые трубы, отгружаемые потребителям в более 80 странах мира. ТМК поставляет продукцию в сочетании с широким комплексом сервисных услуг по термообработке, нанесению защитных покрытий, нарезке премиальных соединений, складированию и ремонту труб. Компания развивает свои научно-технические компетенции и ведет разработку инновационной трубной продукции на базе научно-технического центра (НТЦ) в Сколково и Российском научно-исследовательском институте трубной промышленности (РосНИТИ). Акции ТМК обращаются на Лондонской фондовой бирже и на Московской бирже.

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