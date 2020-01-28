Source: Russia – Council of the Federation

Регионы разработают проекты по содействию занятости женщин с детьми, рассказала вице-спикер СФ.

Важно создать все условия для профессионального роста женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком, сохранения их конкурентоспособности на рынке труда. Такое мнение высказала заместитель Председателя СФ Галина Карелова, КареловаГалина Николаевнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Воронежской области комментируя разработанные Минтрудом РФ рекомендации для субъектов Федерации.

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В рамках федерального проекта «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» нацпроекта «Демография» регионам необходимо разработать меры по организации переобучения и повышения квалификации женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком.

Субъекты РФ могут использовать механизм образовательных сертификатов, которые позволяют освоить выбранную женщиной программу обучения в удобное время. «Важно, что предусмотрена возможность дистанционного обучения, обеспечивающего экономию времени и снижение затрат. Это позволит значительно расширить круг обучающихся», — отметила Галина Карелова.

Регионам необходимо разработать меры по организации переобучения и повышения квалификации женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком

Вице-спикер СФ обратила внимание на то, что поддержкой могут воспользоваться не только женщины, имеющие трудовой стаж, но и ранее неработавшие. «В период обучения им предусмотрена выплата стипендии. Материальная помощь предоставляется ежемесячно за дни фактического обучения. Такая мера станет эффективным механизмом включения женщин в образовательную деятельность, а также даст импульс началу их карьерного пути».

Реализуемые меры должны обеспечить трудоустройство не менее 70 процентов женщин. Этот целевой показатель действует для всех регионов. «Необходимо, чтобы женщины приобретали компетенции, знания и навыки, применимые в условиях новых вызовов и цифровизации экономики. Именно такой подход обеспечит высокую эффективность реализуемых мер», — подчеркнула Галина Карелова.

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