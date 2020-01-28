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#НПО Энергомаш#Главное#Протон-ПМ28.01.2020 12:05

Комплекс для пневмо- и гидроиспытаний агрегатов автоматики

Монтаж оборудования в бронекабине

Монтажные работы

Пульт управления: отладка программного обеспечения

В конце 2019 года ПАО «Протон-ПМ» (входит в интегрированную структуру НПО Энергомаш Госкорпорации «Роскосмос») завершило создание комплекса для пневмо- и гидроиспытаний агрегатов автоматики в интересах головного предприятия холдинга ракетного двигателестроения.

Проект реализован в 2018-2019 годах в рамках организации на базе НПО Энергомаш центра специализации по производству агрегатов автоматики. Создание комплекса включало в себя два этапа: на первом из них была разработана проектная документация, на втором — программное обеспечение и система автоматического управления, а также изготовлены бронекабина и пневмогидросистемы комплекса.

Комплекс универсален и позволяет создавать высокие давления: до 1000 атмосфер при пневмоиспытаниях и до 2200 атмосфер при гидроиспытаниях. Процесс набора давлений производится автоматически по нескольким линиям одновременно, с заданным темпом, а также с регистрацией параметров эксперимента. Таким образом, у специалистов НПО Энергомаш появилась возможность проводить пневмо- и гидроиспытания агрегатов автоматики на прочность и герметичность, получать заданную циклограмму и поддерживать требуемое давление. Оператору комплекса остаётся только выбрать его целевую величину и наблюдать за процессом тестирования агрегатов на пульте. Все остальные действия автоматизированы.

Дмитрий Щенятский, исполнительный директор «Протон-ПМ»: «Нашим предприятием накоплен большой опыт по созданию новых и модернизации существующих стендов, в том числе по разработке и внедрению систем измерения и управления испытаниями. Однако такой комплексный проект для стороннего заказчика, включающий в себя все стадии — проектирование, производство, автоматизацию, программное обеспечение — реализован впервые. Для „Протон-ПМ“ это ещё одно направление диверсификации и востребованная сегодня на рынке компетенция».

В 2020 году «Протон-ПМ» продолжит выполнение контрактов в рамках модернизации испытательной базы НПО Энергомаш. Планируется завершить разработку и внедрение современной системы регистрации параметров при огневых испытаниях ракетных двигателей РД-180. Также в портфеле заказов — разработка и внедрение систем автоматизированного управления процессами испытаний рабочих колёс, подшипников и крыльчаток, а также агрегатов автоматики на нафтиле.

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