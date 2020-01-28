Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор выступил в Парламентской Ассамблее Совета Европы по вопросу пленарной дискуссии о развитии демократических институтов в Польше.

Заместитель председателя Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Александр Башкин БашкинАлександр Давыдовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Астраханской области принял участие в дискуссии по вопросу «Развитие демократических институтов в Польше» на зимней сессии ПАСЕ в Страсбурге.

Смотрите также

В ходе пленарного заседания был представлен доклад Комиссии ПАСЕ по мониторингу «Функционирование демократических институтов в Польше».

В своем выступлении российский сенатор поблагодарил разработчиков документа за качественную и объективную работу.

Законодатель отметил, что большинство экспертов видят в масштабной правовой реформе в Польше попытку власти взять под свой контроль судопроизводство и ограничить независимость судей. Наступление на независимость судей идет по трём основным направлениям: формирование представительного органа судебной власти – Национального судебного совета, изменение формирования Верховного суда, а также расширение распорядительных полномочий министерства юстиции в отношении системы судов. Много вопросов вызывает и объединение в одном лице обычно конкурирующих структур — министра юстиции и генерального прокурора, указал парламентарий.

Сенатор уточнил, что закон об организации судов общей юрисдикции предусматривает, что министр юстиции (он же прокурор) может уволить без указания причины председателей всех польских судов и их заместителей. Председатели судов, чья деятельность заслужит положительную оценку министра юстиции, будут получать финансовое поощрение и возможность быстрого карьерного роста. «А это угроза независимости суда и подчинение его исполнительной власти», — уверен сенатор.

Александр Башкин обратил внимание, что еще один новый закон «О внесении изменений в Закон об организации судов, Верховного суда и иные законодательные акты», принятый Сеймом 23 января 2020 г., также нарушает статус судей. Решения, содержащиеся в этом законе, непосредственно затрагивают независимость судей и независимость судов, поскольку нарушается принцип разделения властей. «Конституционная обязанность законодательной и исполнительной власти состоит в том, чтобы защищать независимость судов, а не ограничивать ее», — подчеркнул Александр Башкин.

MIL OSI