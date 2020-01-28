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#Роскосмос#Главное#Центр Сириус28.01.2020 17:36

Конференция «Путь к успеху: стратегия сопровождения молодых талантов»

На базе Образовательного центра «Сириус» 27 и 28 января 2020 года прошла IV Всероссийская конференция «Путь к успеху: стратегия сопровождения молодых талантов». Более 800 участников обменялись опытом поддержки молодых талантов, а также обсудили роль индустриальных компаний в их вовлечении в передовые разработки и меры поддержки педагогов, работающих с юными талантами.

Ключевыми спикерами мероприятия стали помощник Президента Российской Федерации Андрей Фурсенко, заместитель Министра просвещения Российской Федерации Марина Ракова и руководитель Фонда «Талант и успех» Елена Шмелева.

Представители Роскосмоса приняли активное участие в работе конференции. В рамках панельной дискуссии «Кадры для индустрии» обсуждались вопросы взаимодействия профессиональных образовательных организаций с индустриальными партнерами. В дискуссии приняли участие представители высокотехнологичных компаний России, образовательных и профориентационных структур, в том числе вице-президент BIOCAD Александра Глазкова, генеральный директор Союза «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия) Роберт Уразов, директор Департамента развития персонала и сопровождения проектов Госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Шишкин и директор корпоративного университета ООО «Сибур» Наталья Ямщикова.

«Роскосмос с 2016 года является стратегическим партнером Образовательного центра „Сириус“, реализует совместные образовательные программы, осуществляет поддержку по развитию образовательной инфраструктуры. В 2017 году воспитанники „Сириуса“ сконструировали спутники „СириусСат-1“ и „СириусСат-2“, которые успешно прошли испытания, были запущены на орбиту с Международной космической станции и до сих пор работают в штатном режиме, выполняя мониторинг космической погоды. Ребята, которые работали над этим проектом, успешно поступили в наши профильные вузы, и конечно, мы ждем их на работу в ракетно-космическую отрасль», — сказал директор Департамента развития персонала и сопровождения проектов Роскосмоса Дмитрий Шишкин.

В ходе выступления он подчеркнул, что наиболее успешные проекты, которые наставники отрабатывают с ребятами в рамках образовательных смен, должны в дальнейшем транслироваться для использования в производстве.

Представители Роскосмоса также обсудили вопросы сотрудничества с проектным офисом Национального проекта образования — Фондом новых форм развития образования и Федеральной сетью детских технопарков «Кванториум». Кроме того, были проведены рабочие встречи, связанные с организацией направлений сотрудничества Роскосмоса, его предприятий и Фонда «Талант и успех» по вопросам организации проектной смены «Большие вызовы-2020», оснащению планетария в Парке науки и искусства «Сириус», а также реализации отдельных направлений подготовки космонавтов на базе объектов образовательного центра «Сириус».

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