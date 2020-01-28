Л. Глебова: Мы все ответственны за то, как грядущие поколения будут воспринимать нашу историю

Source: Russia – Council of the Federation

В рамках VIII Рождественских парламентских встреч сенатор провела «круглый стол» на тему «Общественно-государственное партнерство в продвижении просветительских инициатив, направленных на сохранение наследия Великой Победы: роль средств массовой информации».

В Совете Федерации состоялся «круглый стол» на тему «Общественно-государственное партнерство в продвижении просветительских инициатив, направленных на сохранение наследия Великой Победы: роль средств массовой информации».

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Заседание прошло в ходе VIII Рождественских парламентских встреч «Великая Победа: наследие и наследники» в рамках XXVIII Международных Рождественских образовательных чтений. В нем приняли участие члены СФ, члены Совета при Председателе СФ по взаимодействию с институтами гражданского общества, представители органов федеральных и региональных органов государственной власти, Русской Православной Церкви, институтов гражданского общества, СМИ.

Модераторами мероприятия выступили первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Любовь Глебова и председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и средствами массовой информации Владимир Легойда.

Cегодня остро стоит вопрос о защите правды, связанной с Великой Победой

«Как было отмечено в Послании Президента Федеральному Собранию, сегодня остро стоит вопрос о защите правды, связанной с Великой Победой», — указала Любовь Глебова. По ее словам, в этом процессе очень важно взаимодействие государства, общественных институтов, религиозного сообщества, СМИ. «Мы все ответственны за то, как грядущие поколения будут воспринимать нашу историю, насколько СМИ являются носителями достоверной информации о подвиге наших предков во Второй мировой войне. Этот исторический, очень важный период нашей жизни лежит в основе духовно-нравственного воспитания нового поколения, формирования сознания всех тех, кто будет завтра жить в нашем государстве и управлять им».

«Круглый стол» в рамках VIII Рождественских парламентских встреч в СФ. Общественное-государственное партнерство в продвижении просветительских инициатив, направленных на сохранение наследия Великой Победы: роль СМИ

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«Круглый стол» в рамках VIII Рождественских парламентских встреч в СФ. Общественное-государственное партнерство в продвижении просветительских инициатив, направленных на сохранение наследия Великой Победы: роль СМИ

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Любовь Глебова

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Дина Оюн

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«Круглый стол» в рамках VIII Рождественских парламентских встреч в СФ. Общественное-государственное партнерство в продвижении просветительских инициатив, направленных на сохранение наследия Великой Победы: роль СМИ

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«Круглый стол» в рамках VIII Рождественских парламентских встреч в СФ. Общественное-государственное партнерство в продвижении просветительских инициатив, направленных на сохранение наследия Великой Победы: роль СМИ

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«Круглый стол» в рамках VIII Рождественских парламентских встреч в СФ. Общественное-государственное партнерство в продвижении просветительских инициатив, направленных на сохранение наследия Великой Победы: роль СМИ

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«Круглый стол» в рамках VIII Рождественских парламентских встреч в СФ. Общественное-государственное партнерство в продвижении просветительских инициатив, направленных на сохранение наследия Великой Победы: роль СМИ

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«Круглый стол» в рамках VIII Рождественских парламентских встреч в СФ. Общественное-государственное партнерство в продвижении просветительских инициатив, направленных на сохранение наследия Великой Победы: роль СМИ

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«Круглый стол» в рамках VIII Рождественских парламентских встреч в СФ. Общественное-государственное партнерство в продвижении просветительских инициатив, направленных на сохранение наследия Великой Победы: роль СМИ

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«Круглый стол» в рамках VIII Рождественских парламентских встреч в СФ. Общественное-государственное партнерство в продвижении просветительских инициатив, направленных на сохранение наследия Великой Победы: роль СМИ

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«Круглый стол» в рамках VIII Рождественских парламентских встреч в СФ. Общественное-государственное партнерство в продвижении просветительских инициатив, направленных на сохранение наследия Великой Победы: роль СМИ

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«Круглый стол» в рамках VIII Рождественских парламентских встреч в СФ. Общественное-государственное партнерство в продвижении просветительских инициатив, направленных на сохранение наследия Великой Победы: роль СМИ

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«Круглый стол» в рамках VIII Рождественских парламентских встреч в СФ. Общественное-государственное партнерство в продвижении просветительских инициатив, направленных на сохранение наследия Великой Победы: роль СМИ

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«Круглый стол» в рамках VIII Рождественских парламентских встреч в СФ. Общественное-государственное партнерство в продвижении просветительских инициатив, направленных на сохранение наследия Великой Победы: роль СМИ

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«Круглый стол» в рамках VIII Рождественских парламентских встреч в СФ. Общественное-государственное партнерство в продвижении просветительских инициатив, направленных на сохранение наследия Великой Победы: роль СМИ

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«Круглый стол» в рамках VIII Рождественских парламентских встреч в СФ. Общественное-государственное партнерство в продвижении просветительских инициатив, направленных на сохранение наследия Великой Победы: роль СМИ

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«Круглый стол» в рамках VIII Рождественских парламентских встреч в СФ. Общественное-государственное партнерство в продвижении просветительских инициатив, направленных на сохранение наследия Великой Победы: роль СМИ

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«Круглый стол» в рамках VIII Рождественских парламентских встреч в СФ. Общественное-государственное партнерство в продвижении просветительских инициатив, направленных на сохранение наследия Великой Победы: роль СМИ

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«Круглый стол» в рамках VIII Рождественских парламентских встреч в СФ. Общественное-государственное партнерство в продвижении просветительских инициатив, направленных на сохранение наследия Великой Победы: роль СМИ

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«Круглый стол» в рамках VIII Рождественских парламентских встреч в СФ. Общественное-государственное партнерство в продвижении просветительских инициатив, направленных на сохранение наследия Великой Победы: роль СМИ

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«Круглый стол» в рамках VIII Рождественских парламентских встреч в СФ. Общественное-государственное партнерство в продвижении просветительских инициатив, направленных на сохранение наследия Великой Победы: роль СМИ

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«Круглый стол» в рамках VIII Рождественских парламентских встреч в СФ. Общественное-государственное партнерство в продвижении просветительских инициатив, направленных на сохранение наследия Великой Победы: роль СМИ

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«Круглый стол» в рамках VIII Рождественских парламентских встреч в СФ. Общественное-государственное партнерство в продвижении просветительских инициатив, направленных на сохранение наследия Великой Победы: роль СМИ

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«Круглый стол» в рамках VIII Рождественских парламентских встреч в СФ. Общественное-государственное партнерство в продвижении просветительских инициатив, направленных на сохранение наследия Великой Победы: роль СМИ

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Любовь Глебова подчеркнула, что из года в год внимание к теме сохранения наследия Великой Победы растет. Мы занимаемся практическими делами, увеличивается количество поисковых отрядов, которые открывают имена пропавших без вести солдат, у нас создаются медийные проекты, фильмы, ролики, разные пропагандистские материалы о Великой Отечественной войне и ее героях, ведется большая работа по увековечиванию памяти тех, кто оставил особый след в деле формирования Великой Победы».

Все это затрагивает людей различных возрастов – и школьников, дошколят, и людей преклонного возраста, которые передают свой опыт молодому поколению, сказала сенатор.

Она подчеркнула, что верное отражение, позитивный контекст этой темы имеет важнейшее значение в нашем информационном поле. Особое значение приобретает роль СМИ в этой сфере.

«Мы убеждены, что эта тематика объединяет всех, она совершенно не вариативна в оценках разных поколений, разных сообществ, разных групп, тем более в условиях, когда на международной арене мы встречаем попытки переписать историю, переоценить действия тех или иных участников этой Великой Победы».

Владимир Легойда подчеркнул, что тема Великой Победы объединяет российское общество. «Она не терпит формализма. В этой теме формализм граничит со святотатством».

В дискуссии приняли участие заместитель управляющего делами Московской Патриархии Епископ Зеленоградский Савва, заместитель руководителя Федерального агентства по делам национальностей Михаил Мишин, главный редактор сетевого издания «Наука. Общество. Оборона» Владимир Кикнадзе, муфтий Духовного собрания мусульман России Альбир Крганов, начальник Управления по работе с соотечественниками и реализации культурно-гуманитарных проектов Россотрудничества Лариса Даль, глава администрации Евангелическо-лютеранской церкви Европейской части России пастор Виктор Вебер, заместитель генерального директора федерального телеканала «Общественное телевидение России» Юрий Бабуров, сенатор от Республики Тыва Дина Оюн руководитель ГБУ Республики Дагестан «Координационный информационно-культурный центр» Мухтар Амиров, директор московской школы № 45 имени Л.И. Мильграма Михаил Шнейдер, заместитель директора «Московского дома общественных организаций Вера Лекарева и другие.

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