О возгорании на ТЭЦ-26 в г. Москве

Source: Russia Ministry of Energy

Москва, 28 января. – 28 января в 21-13 на ТЭЦ-26 (филиал ПАО «Мосэнерго») отключился Блок 8 (420,9 МВт) с нагрузкой 399,4 МВт.

Причина: отключение действием защит трансформатора Т-98А (320 МВА, 500/10 кВ) с возгоранием.

Станция снизила рабочую мощность на 420,9 МВт.

При осмотре оборудования обнаружено неполнофазное отключение выключателя 500 кВ ЭВ-562 (фаза «В» не отключилась).

Причина отключения выключателя 500 кВ ЭВ-562 выясняется, реле-указатели защит не работали.

Пострадавших нет.

Последствий для потребителей не было.

Температура наружного воздуха -1ºС.

В 22-23 открытое горение трансформатора Т-98А ликвидировано подразделениями МЧС России.

Ликвидация последствий находится на особом контроле Минэнерго России, Правительственной комиссии по обеспечению безопасности электроснабжения (федерального штаба).

23.01.2020

Россети ФСК ЕЭС (ПАО «ФСК ЕЭС») ввела в промышленную эксплуатацию инновационную систему селективного автоматического повторного включения кабельно-воздушных линий (САПВ КВЛ) на одном из участков Московского энергокольца – КВЛ 500 кВ «Западная – Очаково».

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