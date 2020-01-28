О возгорании на ТЭЦ-26 в г. Москве

Source: Russia Ministry of Energy
Москва, 28 января. – 28 января в 21-13 на ТЭЦ-26 (филиал ПАО «Мосэнерго») отключился Блок 8 (420,9 МВт) с нагрузкой 399,4 МВт.
Причина: отключение действием защит трансформатора Т-98А (320 МВА, 500/10 кВ) с возгоранием.
Станция снизила рабочую мощность на 420,9 МВт.
При осмотре оборудования обнаружено неполнофазное отключение выключателя 500 кВ ЭВ-562 (фаза «В» не отключилась).
Причина отключения выключателя 500 кВ ЭВ-562 выясняется, реле-указатели защит не работали.
Пострадавших нет.
Последствий для потребителей не было.
Температура наружного воздуха -1ºС.
В 22-23 открытое горение трансформатора Т-98А ликвидировано подразделениями МЧС России.
Ликвидация последствий находится на особом контроле Минэнерго России, Правительственной комиссии по обеспечению безопасности электроснабжения (федерального штаба).
23.01.2020
Россети ФСК ЕЭС (ПАО «ФСК ЕЭС») ввела в промышленную эксплуатацию инновационную систему селективного автоматического повторного включения кабельно-воздушных линий (САПВ КВЛ) на одном из участков Московского энергокольца – КВЛ 500 кВ «Западная – Очаково».