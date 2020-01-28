Прокуратура Свердловской области направила в суд уголовное дело о коммерческом подкупе

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Прокуратура Свердловской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшей сотрудницы Регионального фонда содействия капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах Свердловской области и двух индивидуальных предпринимателей. В зависимости от характера и степени участия в инкриминируемых деяниях, они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ст. 204 УК РФ (коммерческий подкуп) и ст. 204.1 (посредничество в коммерческом подкупе).

По версии следствия, в 2016-2019 гг. начальник сметного отдела Регионального фонда содействия капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах Свердловской области получила денежные средства в сумме более 10,7 млн рублей от предпринимателя, который подыскал представителя бизнеса, заинтересованного в получении преференций при заключении с Фондом договоров на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов. В итоге указанный предприниматель, систематически оказываясь победителем в конкурсах, проводимых Фондом на электронной торговой площадке в сети Интернет, передавал обвиняемой денежные суммы, составлявшие от 3 % до 5 % от стоимости работ по заключаемым договорам.

Денежные средства были переданы за своевременную проверку без замечаний и подписание актов о приемке выполненных индивидуальным предпринимателем по 39 договорам работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов на территории Свердловской области, а также за передачу проверенных актов на оплату.

Уголовное дело направлено в Верх-Исетский районный суд г. Екатеринбурга для рассмотрения по существу.

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