Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор принял участие в презентации книги о молодых актерах театра имени Федора Волкова в Ярославле.

Первый заместитель председателя Комитета СФ по социальной политике, представитель от исполнительного органа государственной власти Ярославской области Игорь Каграманян КаграманянИгорь Николаевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Ярославской области в ходе работы в регионе принял участие в презентации книги «Один к десяти. Театральные портреты». Мероприятие состоялось в преддверии Дня студента в ярославском театре драмы имени Федора Волкова. Книга посвящена двадцати трем актерам Первого русского театра.

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«Этот проект, в ходе которого студенты подготовили литературные произведения о молодых актерах театра, очень важен, – отметил Игорь Каграманян. – Совместная работа над созданием книги, как и любое творчество, всегда способствует развитию личности. И именно в студенческие годы закладывается тот потенциал знаний, умений и личностных качеств, которые будут востребованы».

Совместная работа над созданием книги, как и любое творчество, всегда способствует развитию личности

По словам сенатора, книга издана к 270-летию Волковского театра и не случайно представлена в канун Дня студентов. Автор проекта – доктор филологических наук, профессор Валентин Степанов. В качестве соавторов выступили студенты Международной академии бизнеса и новых технологий (МУБиНТ) и Ярославского государственного педагогического университета имени К.Д. Ушинского. Они кропотливо работали над своими очерками. Старались сделать их максимально личными. В каждом рассказе раскрывается образ героя, его биография и описываются роли на сцене и в кино. Первую часть очерков уже выложили в социальных сетях, она доступна всем желающим.

«Получились прекрасные литературные произведения. Когда студент самостоятельно проводит значительные литературно-исторические изыскания, проделывает большую творческую работу, он развивает себя и через отдельные биографические истории приобщается к истории своей малой родины, а это чрезвычайно важно», – считает Игорь Каграманян.

По мнению художественного руководителя театра имени Федора Волкова, заслуженного артиста России Сергея Пускепалиса, студенты интересуются профессиональным театром. «Очень важно, чтобы эта книга послужила поводом для общения молодых людей – актеров и студентов».

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