Рабочая встреча Олега Матыцина с главой Администрации Липецкой области Игорем Артамоновым

Source: Russia Ministry of Sport

Сегодня, 28 января, Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин провёл рабочую встречу с главой Администрации Липецкой области Игорем Артамоновым.

«Сегодня мы очень продуктивно обсудили вопросы развития спорта в регионе, – отметил Олег Матыцин. – Это первая встреча, на которой я выступаю в качестве Министра с руководителем субъекта, и, конечно, было важно понять планы развития области. Игорь Георгиевич – один из самых спортивных руководителей субъекта и своим личным примером демонстрирует, как надо относиться к спорту – как к норме жизни. Те проекты, которые мы сегодня обсудили, произвели самые позитивные впечатления. Они связаны с развитием спортивной инфраструктуры, кадровым потенциалом, взаимодействием с Министерством спорта. Необходимо поддерживать активные регионы, содействовать максимальной реализации программ не только для спорта высших достижений, но и для массового спорта, чтобы люди знали, где им комфортно заниматься спортом. Наша основная задача – обеспечить стабильную социальную платформу развития спорта, как базового условия здоровья нации».

«Мы предложили Липецкую область, как площадку для любых пилотных проектов Министерства спорта, – сказал Игорь Артамонов. – Мы финансово состоятельный регион, но средств всё равно не хватает. Я поделился большими планами по спортивной инфраструктуре. Мы готовы от субъекта вложить миллиард и хотели бы, чтобы Министерство спорта тоже поучаствовало. Для инвестиций у нас три больших объекта. Сейчас мы думаем о том, что по государственно-частному партнёрству мы сделаем 50-метровый бассейн и рядом термы. Затем у нас есть совместный проект – это крытый футбольный манеж, на который мы уже тоже имеем финансирование, но там есть некоторые технические сложности. А также у нас ещё один большой проект, но пока у нас нет под него финансирования – это Дворец универсальных видов спорта. Мы также просим поддержки по Центру гребных видов спорта. У нас в регионе много чемпионов мира, очень хорошая тренерская база. Мы готовы совместно решать эту задачу, чтобы это стало центром федерального уровня для подготовки спортсменов гребных видов спорта».

Фото: Дмитрий Жарков

Пресс-служба Минспорта России

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