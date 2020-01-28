С. Калашников: Доклад ПАСЕ по наблюдению за парламентскими выборами в Беларуси субъективен и политизирован

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор прокомментировал обсуждение в Ассамблее вопроса о наблюдении за досрочными парламентскими выборами в Республике Беларусь.

Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по экономической политике Сергей Калашников КалашниковСергей Вячеславовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Брянской области сообщил, что в рамках пленарного заседания зимней сессии Парламентской Ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) состоялось обсуждение вопроса «О наблюдении за досрочными парламентскими выборами в Белоруссии».

Выборы в Палату представителей Национального собрания Республики Беларусь (17 ноября 2019 г.) были признаны состоявшимися

Сенатор напомнил, что выборы в Палату представителей Национального собрания Республики Беларусь (17 ноября 2019 г.) были признаны состоявшимися. Белорусское руководство пригласило рекордное количество международных наблюдателей: более тысячи представителей, в том числе 350 из России, входивших в состав миссий различных международных организаций. Большинство наблюдателей, в том числе от СНГ, ШОС, Парламентского собрания Союза Беларуси и России признали, что выборы были проведены открыто и на высоком организационном уровне, соответствовали нормам национального законодательства и международным демократическим стандартам, сказал Сергей Калашников. «Российская сторона в полной мере разделяет эти оценки», — добавил сенатор.

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Вместе с тем, Сергей Калашников обратил внимание на то, что оценки доклада, представленные мониторинговой миссии ПАСЕ, организованной совместно с Бюро ОБСЕ по политическим вопросам и правам человека, неоднозначны. С одной стороны, в докладе засвидетельствовано, что выборы прошли на высоком организационном уровне, соответствовали белорусскому законодательству, прямых нарушений зафиксировано не было. В то же время, доклад Ассамблеи содержит необоснованные выводы о нарушениях фундаментальных прав человека, и, в целом, международного права в ходе выборов. «Никаких конкретных примеров, подтверждающих нарушения демократических норм на выборах в Белоруссии, в документах ПАСЕ нет. Примеры приводили выступающие, и это был очень поверхностный взгляд», — заявил Сергей Калашников. По его словам, выводы в докладе не соответствуют тому, что видели наблюдатели. «Продемонстрирован очень субъективный и политизированный подход».

В работе Ассамблеи надо стремиться к наиболее эффективным способам взаимодействия, а принятие подобных документов этому не способствует, считает сенатор. Кроме того, отметил он, доклад закрывает путь к конструктивному диалогу ПАСЕ с вновь избранным белорусским парламентом.

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