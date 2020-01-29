А. Турчак, Л. Бокова и А. Башкин вносят законопроект, совершенствующий порядок заключения абонентского договора на услуги связи

Source: Russia – Council of the Federation

Предлагается дополнительный способ заключения абонентских договоров посредством сети Интернет c применением технологии обработки биометрических персональных данных.

Члены Совета Федерации Андрей Турчак, ТурчакАндрей Анатольевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Псковской области Людмила Бокова БоковаЛюдмила Николаевнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Саратовской области и Александр Башкин БашкинАлександр Давыдовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Астраханской области внесли законопроект, направленный на совершенствование порядка заключения абонентского договора на услуги связи, а также создание дополнительных способов проверки сведений об абоненте.

Принятие законопроекта позволит заключать абонентские договоры в любом месте на территории Российской Федерации

Принятие законопроекта позволит заключать абонентские договоры в любом месте на территории Российской Федерации, а также создать дополнительные способы получения операторами связи достоверных сведений об абонентах.

Смотрите также

Законопроектом предлагается дополнительный способ заключения абонентских договоров посредством сети интернет c применением технологии обработки биометрических персональных данных. Порядок прохождения процедуры будет предусмотрен в Правилах оказания услуг телефонной связи.

Для заключения договора потребуется установить на мобильный телефон специальное программное обеспечение оператора связи, с помощью которого будет осуществляться фотографирование человека и распознавание страниц удостоверяющего документа, а также подтверждаться совпадение изображения человека с фотографией в этом документе. Полученные сведения должны в режиме реального времени направляться оператору связи. SIM-карта будет заблокирована до внесения сведений об абоненте в базы данных оператора связи.

Предлагается ввести дополнительные дистанционные способы проверки операторами связи достоверности сведений, представленных при заключении абонентского договора. Сейчас для этого используются информационные системы органов власти посредством доступа через Систему межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ), а также учетные записи о гражданах в Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА). Однако, существующие ограничения в их работе требуют развития альтернативных способов проверки достоверности.

Законопроектом предлагается разрешить использование сведений о плательщике, полученных от коммерческих банков и других кредитных организаций, при оплате в безналичной форме услуг связи.

MIL OSI