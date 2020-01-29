Вопросы развития транспортной инфраструктуры Ненецкого автономного округа рассмотрел Комитет СФ по экономической политике

Source: Russia – Council of the Federation

Заседание состоялось в рамках проходящих в палате Дней региона.

Комитет Совета Федерации по экономической политике рассмотрел вопросы развития транспортной инфраструктуры Ненецкого автономного округа в рамках проведения в палате Дней региона.

В расширенном заседании, которое провел председатель Комитета СФ Андрей Кутепов, КутеповАндрей Викторовичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Санкт-Петербурга приняли участие представители федеральных органов государственной власти, Председатель Собрания депутатов НАО Александр Лутовинов, ЛутовиновАлександр ИльичПредседатель Собрания депутатов Ненецкого автономного округа руководитель департамента строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта НАО Валентина Саутина.

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Валентина Саутина проинформировала о развитии транспортной инфраструктуры региона, в том числе дорожной, авиационной, необходимости модернизации аэропортовой сети. «Тема развития транспортной инфраструктуры в регионе является самой животрепещущей и самой важной для нас, потому что оторванность нашего субъекта от других субъектов РФ очевидна».

Она отметила, что железнодорожного транспорта в НАО пока нет. В перспективе планируется железная дорога Сосногорск-Индига с учетом развития порта Индига. Авиационное сообщение круглогодичное, но существует ряд проблем, аналогичных тем, что существуют в других регионах. Сеть автодорог также требует развития.

Планируется строительство железной дороги Сосногорск-Индига

Александр Лутовинов подчеркнул, что для региона единственным стабильным видом транспорта является авиация. «Все остальное у нас временное. И зимники, и водный транспорт. Поэтому развитие авиации – для нас вопрос жизнеобеспечения».

По итогам обсуждения Комитет СФ подготовил свои предложения для включения в проект постановления палаты «О государственной поддержке социально-экономического развития Ненецкого автономного округа».

Расширенное заседание Комитета СФ по экономической политике

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Андрей Кутепов

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Александр Жуков и Владимир Кравченко

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Расширенное заседание Комитета СФ по экономической политике

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Дина Оюн

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Ирек Ялалов

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Константин Долгов

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Расширенное заседание Комитета СФ по экономической политике

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Расширенное заседание Комитета СФ по экономической политике

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Валерий Васильев и Арсен Каноков

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В частности, сенаторы рекомендовали Правительству РФ при формировании проекта федерального бюджета на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов рассмотреть вопрос о софинансировании реконструкции в 2021 году Нарьян-Марского морского торгового порта в целях обеспечения северного завоза и при условии предоставления администрацией Ненецкого автономного округа необходимой документации и обосновывающих материалов.

Комитет СФ предложил Министерству транспорта РФ рассмотреть вопрос о возможности включения мероприятий по капитальному ремонту мостового перехода через реку Колва, расположенного на автомобильной дороге г. Нарьян-Мар – г. Усинск: участок п. Харьягинский граница округа.

Росавиации рекомендовано совместно с федеральным казенным предприятием «Аэропорт Амдерма» провести дополнительную работу по определению подрядной организации на выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Реконструкция аэропортового комплекса (г. Амдерма, Ненецкий автономный округ)».

Министерству обороны РФ предложено рассмотреть вопрос о передаче имущественного комплекса и земельного участка аэродрома Нарьян-Мар, находящихся в ведении Минобороны России, в собственность Ненецкого автономного округа для их дальнейшего закрепления на праве хозяйственного ведения за подведомственным Росавиации ФГУП «Администрация гражданских аэропортов (аэродромов)».

Сенаторы предложили Министерству транспорта РФ, Министерству финансов РФ, Министерству РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики с участием администрации Ненецкого автономного округа рассмотреть вопрос о передаче объектов недвижимого имущества, находящихся в федеральной собственности, расположенных в сельских населенных пунктах региона, используемых в целях обеспечения доступности и развития малой авиации, в собственность соответствующих муниципальных образований Ненецкого автономного округа для модернизации и развития аэропортовой инфраструктуры округа.

Администрации Ненецкого автономного округа предложено представить в уполномоченные федеральные органы исполнительной власти необходимую документацию для рассмотрения вопросов, содержащихся в решении.

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