В Алтайском крае по иску прокурора восстановлены права инвалида на получение необходимой медицинской помощи

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Прокуратура Курьинского района Алтайского края провела проверку по обращению местной жительницы – инвалида 1 группы об отказе медицинского учреждения в её бесплатной доставке к месту получения процедуры гемодиализа и обратно.

Прокурорской проверкой установлено, что женщина имеет хроническое заболевание почек. На территории Курьинского района необходимой медицинской помощи ей оказано быть не может в связи с отсутствием необходимого медицинского оборудования. Ближайшее медицинское учреждение, способное ей оказать медицинскую помощь, расположено в г.Рубцовске.

Учитывая, что пропуск данной процедуры может привести к летальному исходу женщины, прокурор направил в суд исковое заявление о возложении на районную больницу обязанности организовать и обеспечить доставку больной от её места жительства до места получения медицинской помощи и обратно.

Требования прокурора суд удовлетворил в полном объеме, решение суда обращено к немедленному исполнению.

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