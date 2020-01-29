В Мордовии по постановлению прокуратуры юридическому лицу за совершение коррупционного правонарушения назначен штраф в размере более 1 млн рублей

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Прокуратура Ленинского района г. Саранска Республики Мордовия провела проверку соблюдения законодательства о противодействии коррупции.

Установлено, что в 2017 году заместитель генерального директора ООО «Дрофа – Новая школа» передал незаконное вознаграждение директору ООО «Ритейл-Сервис» в сумме 508 тыс. рублей за отзыв жалобы на результаты электронного аукциона по закупке комплектов оборудования для организации специального образовательного процесса, заказчиком которого выступало министерство образования Республики Мордовия. Начальная (максимальная) цена контракта составляла 14,5 млн рублей, и в случае признания антимонопольным органом жалобы ООО «Ритейл-сервис» обоснованной ООО «Дрофа – Новая школа» могло лишиться выгодного контракта.

Прокуратура возбудила в отношении юридического лица дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 19.28 КоАП РФ (незаконное вознаграждение от имени юридического лица).

Мировой судья судебного участка № 2 Ленинского района г. Саранска признал ООО «Дрофа – Новая школа» виновным в совершении указанного правонарушения и назначил наказание в виде штрафа в размере 1 млн. 16 тыс. рублей.

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