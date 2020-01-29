В Совете Федерации обсудили реформу контрольно-надзорной деятельности в Ненецком автономном округе

Source: Russia – Council of the Federation

Мероприятие состоялось в рамках проведения Дней НАО в верхней палате парламента.

Под руководством председателя Комитета СФ по Регламенту и организации парламентской деятельности Вячеслава Тимченко ТимченкоВячеслав Степановичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Кировской области прошло расширенное заседание комитета, в ходе которого обсуждались вопросы реформирования контрольно-надзорной деятельности в Ненецком автономном округе. Мероприятие состоялось в рамках проведения Дней НАО в Совете Федерации.

Расширенное заседание Комитета СФ по Регламенту и организации парламентской деятельности

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Вячеслав Тимченко

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Расширенное заседание Комитета СФ по Регламенту и организации парламентской деятельности

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Вячеслав Тимченко

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Екатерина Алтабаева

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Мурат Хапсироков и Сергей Мамедов

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Вячеслав Тимченко напомнил, что приоритетная программа «Реформа контрольной и надзорной деятельности» включена в число проектов, которые реализуются на площадке Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам.

Заместитель губернатора Ненецкого автономного округа Евгения Калашник отметила, что в ноябре прошлого года НАО выразил заинтересованность в участии в данном проекте.

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Она рассказала о планируемой Администрацией НАО работе по осуществлению этапов программы и конкретных результатах, которые планируется достигнуть по завершении каждого из них.

В НАО планируется создать единую структуру, аккумулирующую контрольно-надзорные функции

По словам Евгении Калашник, спектр контрольных функций во властных структурах региона довольно значительный. С целью снижения количества проверок и, соответственно, «контрольной нагрузки» на одно юридическое лицо, в НАО планируется создать единую структуру, аккумулирующую контрольно-надзорные функции. Из сорока пяти видов регионального государственного контроля (надзора) единая структура будет отвечать за тридцать.

По итогам обсуждения доклада замглавы НАО приняты рекомендации, которые участникам заседания представил член Комитета СФ по Регламенту и организации парламентской деятельности Сергей Брилка БрилкаСергей Фатеевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Иркутской области . Решено, в частности, поддержать инициативы региона. Министерству экономического развития РФ рекомендовано оказать методологическое содействие проводимой в НАО работе. Комитетом СФ по Регламенту и организации парламентской деятельности будет продолжен мониторинг реформирования контрольно-надзорной деятельности как в НАО, так и в других субъектах Российской Федерации.

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