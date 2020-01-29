«Газпром» и Mytilineos обсудили вопросы поставок газа

Source: Gazprom in Russian
Релиз
29 января 2020, 16:25
Сегодня в Москве состоялась рабочая встреча Председателя Правления ПАО «Газпром» Алексея Миллера и Председателя Совета директоров, Главного исполнительного директора Mytilineos S.A. Евангелоса Митилинеоса.
Стороны обсудили вопросы, связанные с поставками природного газа.
Справка
Mytilineos S.A. — одна из крупнейших промышленных компаний Греции. Занимается металлургией, энергетикой и EPC-проектами.
С 2017 года ООО «Газпром экспорт» осуществляет компании Mytilineos S.A. поставки природного газа.
Управление информации ПАО «Газпром»
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