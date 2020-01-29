О. Мельниченко: При компенсировании затрат регионов на реализацию нацпроектов должна учитываться специфика Арктических территорий

Source: Russia – Council of the Federation

Комитет СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера обсудил вопросы реализации нацпроекта «Жилье и городская среда» в Ненецком автономном округе.

В Комитете СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера состоялось расширенное заседание на тему «Актуальные вопросы реализации национального проекта «Жилье и городская среда» на территории Ненецкого автономного округа как региона, входящего в состав Арктической зоны Российской Федерации». Мероприятие прошло под руководством председателя Комитета СФ Олега Мельниченко МельниченкоОлег Владимировичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Пензенской области в рамках Дней НАО в Совете Федерации.

Расширенное заседание Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера

1 из 11

Олег Мельниченко

2 из 11

Расширенное заседание Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера

3 из 11

Расширенное заседание Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера

4 из 11

Расширенное заседание Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера

5 из 11

Расширенное заседание Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера

6 из 11

Расширенное заседание Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера

7 из 11

Расширенное заседание Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера

8 из 11

Расширенное заседание Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера

9 из 11

Расширенное заседание Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера

10 из 11

Расширенное заседание Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера

11 из 11

Председатель Собрания депутатов НАО Александр Лутовинов ЛутовиновАлександр ИльичПредседатель Собрания депутатов Ненецкого автономного округа сообщил, что решение обсуждаемых вопросов очень важно для развития округа. «Это, прежде всего, — строительство и благоустройство жилья для переселения граждан и привлечения специалистов из других регионов. Также среди актуальных вопросов — замена изношенных инженерных коммуникаций, благоустройство общественных и дворовых территорий».

Смотрите также

Руководитель департамента строительства, ЖКХ, энергетики и транспорта региона Валентина Саутина рассказала, что с 2011 г. в Ненецком автономном округе реализуется проект по переселению граждан из ветхого и аварийного жилья. «До 2019 года жилье строилось только за счет субъекта РФ, и, начиная с прошлого года, у нас заключено соглашение с Фондом содействия реформированию ЖКХ для продолжения строительства и наращивания его темпов».

В НАО достаточно сложно идет реализация всех строительных проектов, т. к. большой объем стройматериалов необходимо завозить из других регионов

По ее словам, в НАО достаточно сложно идет реализация всех строительных проектов, т. к. большой объем стройматериалов необходимо завозить из других регионов. При этом доступные виды транспорта – авиация и навигация по водному пути. «Несмотря на сложности, мы все‑таки увеличиваем темпы строительства. За 2011–2019 годы у нас построено более 60 тысяч квадратных метров жилья», — сказала Валентина Саутина.

В ходе обсуждения темы представители региона ответили на ряд вопросов сенаторов, которые касались демографической ситуации, роста рождаемости, миграции населения в НАО, работы малой авиации и др.

Как подчеркнул Олег Мельниченко, существующие подходы, в том числе по компенсированию затрат регионов на реализацию национальных проектов, должны учитывать специфику Арктических территорий.

В мероприятии приняли участие сенаторы, представитель от исполнительного органа государственной власти Ненецкого автономного округа Ольга Старостина, директор Департамента региональных проектов Госкорпорации «Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» Тамерлан Аджиев, представители Министерства РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики, Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ, Министерства финансов РФ.

По итогам заседания принято решение Комитета СФ, положения которого будут включены в проект постановления Совета Федерации «О государственной поддержке социально-экономического развития Ненецкого автономного округа». В частности, Комитет рекомендовал Правительству РФ рассмотреть предложения Администрации НАО о внесении изменений в правила предоставления и распределения субсидий бюджетам субъектов РФ на поддержку госпрограмм регионов и муниципальных программ по реализации мероприятий национального проекта «Жилье и городская среда», а также в рамках государственной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан РФ».

Комитет СФ также рекомендовал Министерству строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ рассмотреть вопрос о возможности софинансирования строительства сетей водоотведения в городском поселении «Рабочий поселок Искателей» Ненецкого автономного округа.

MIL OSI