О последствиях возгорания на ТЭЦ-26 в г. Москве

Source: Russia Ministry of Energy

Москва, 29 января. – 28 января в 21-13 на ТЭЦ-26 (филиал ПАО «Мосэнерго») отключился энергоблок № 8 (420,9 МВт) в составе Г-8А (280,9 МВт) и Г-8Б (140 МВт) действием дифференциальной защиты трансформатора Т-98А (320 МВА, 500/10 кВ) с возгоранием и пуском пожаротушения (вручную).

Станция снизила нагрузку на 399 МВт, с 1310 до 911 МВт. Оформлена заявка на вынужденный простой энергоблок № 8 до 00-01 6 февраля.

Вызваны подразделения МЧС России.

При осмотре оборудования обнаружено неполнофазное отключение выключателя 500 кВ ЭВ-562 (фаза «В» не отключилась).

Причина отключения выключателя 500 кВ ЭВ-562 выясняется, реле-указатели защит не работали.

Пострадавших нет.

Последствий для потребителей не было.

Температура наружного воздуха -1ºС.

В 22-23 открытое горение трансформатора Т-98А ликвидировано подразделениями МЧС России.

В 22-29 персоналом станции отключена фаза «В» выключателя второй системы шин 500 кВ ЭВ-562.

В 22-31 для исключения перегрузки второй цепи КВЛ 220 кВ «Красногорская – Ильинская» при возможном аварийном отключении ВЛ 500 кВ «Ногинск – Каскадная» в условиях текущего ремонта КВЛ 500 кВ «Западная – Очаково» (до 19-00 30 января) диспетчером филиала АО «СО ЕЭС» Московское РДУ отдана команда на включение на ТЭЦ-26 из резерва энергоблока № 7 мощностью 250 МВт к 05-00 29 января.

29 января в 04-01 включен в работу энергоблок № 7.

В 06-30 выключатель 500 кВ ЭВ-562 выведен в ремонт. Заявка оформлена до 24-00 29 января.

Ликвидация последствий находится на особом контроле Минэнерго России, Правительственной комиссии по обеспечению безопасности электроснабжения (федерального штаба).

28.01.2020

Москва, 28 января. – 28 января в 21-13 на ТЭЦ-26 (филиал ПАО «Мосэнерго») отключился Блок 8 (420,9 МВт) с нагрузкой 399,4 МВт.

Причина: отключение действием защит трансформатора Т-98А (320 МВА, 500/10 кВ) с возгоранием.

23.01.2020

Россети ФСК ЕЭС (ПАО «ФСК ЕЭС») ввела в промышленную эксплуатацию инновационную систему селективного автоматического повторного включения кабельно-воздушных линий (САПВ КВЛ) на одном из участков Московского энергокольца – КВЛ 500 кВ «Западная – Очаково».

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