Source: Russia – Council of the Federation

В рамках Дней региона в Совете Федерации состоялось заседание Комитета СФ по науке, образованию и культуре.

В Совете Федерации в рамках Дней субъекта РФ состоялось расширенное заседание Комитета СФ по науке, образованию и культуре. Обсуждалась тема «О реализации национальных проектов «Образование» и «Культура» в Ненецком автономном округе (инфраструктура образовательного и культурного пространства в контексте модернизации)».

В мероприятии принял участие заместитель Председателя Совета Федерации Ильяс Умаханов. УмахановИльяс Магомед-Саламовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Дагестан

Заседание Комитета СФ по науке, образованию и культуре

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Заседание Комитета СФ по науке, образованию и культуре

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Лилия Гумерова

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Заседание Комитета СФ по науке, образованию и культуре

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Заседание Комитета СФ по науке, образованию и культуре

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Заседание Комитета СФ по науке, образованию и культуре

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Игорь Морозов и Владимир Бекетов

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Заседание Комитета СФ по науке, образованию и культуре

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Заседание Комитета СФ по науке, образованию и культуре

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Елена Грешнякова и Валерий Марков

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Заседание Комитета СФ по науке, образованию и культуре

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Заседание Комитета СФ по науке, образованию и культуре

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Виктор Кресс и Игорь Морозов

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Открывая заседание, председатель Комитета СФ Лилия Гумерова ГумероваЛилия Салаватовнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Башкортостан отметила, что сенаторы уделяют особое внимание вопросам реализации национальных проектов в регионах, включая развитие необходимой инфраструктуры. «Это особенно актуально в связи с новыми задачами, поставленными Президентом РФ в Послании Федеральному Собранию», — подчеркнула сенатор.

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Заместитель губернатора НАО Наталия Сидорова рассказала о работе по созданию современной инфраструктуры образовательного и культурного пространства. Она, в частности, отметила, что за последние пять лет в округе построено и введено в эксплуатацию два новых детских сада общей вместимостью 300 мест, четыре школы — на 660 мест. По ее словам, обучение детей оленеводов осуществляется в 12 общеобразовательных организациях, в 11 из них работают пришкольные интернаты.

Обучение детей оленеводов осуществляется в 12 общеобразовательных организациях, в 11 из них работают пришкольные интернаты

Также она обратила внимание на вопросы, касающиеся модельных библиотек, детских школ искусств, капитального ремонта учреждений культуры, особенно на селе.

Наталия Сидорова предложила поддержать регион в вопросах строительства нового здания Ненецкой специальной (коррекционной) школы-интерната, пришкольного интерната на 80 мест в поселке Каратайка, а также капитального ремонта Дома культуры поселка Красное, Культурного центра имени А.С. Савинковой в селе Коткино.

Член Комитета СФ Римма Галушина, ГалушинаРимма Федоровнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Ненецкого автономного округа представляющая в СФ Ненецкий автономный округ, акцентировала, в частности, проблему обеспечения школьников горячим питанием.

В обсуждении приняли участие члены Комитета СФ по науке, образованию и культуре, заместитель Министра просвещения РФ Андрей Николаев, директор Департамента регионального развития и приоритетных проектов Министерства культуры РФ Ольга Юркова, и. о. руководителя Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа Лиана Храпова, заместитель председателя Собрания депутатов НАО Максим Арбузов и др.

Лилия Гумерова предложила принять за основу и доработать проект решения Комитета по этому вопросу с учетом состоявшегося обсуждения.

Первый заместитель председателя Комитета СФ Дмитрий Василенко ВасиленкоДмитрий Юрьевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Ленинградской области представил Федеральный закон «О внесении изменений в статью 76 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации». Документом предлагается утвердить типовые дополнительные профессиональные программы антикоррупционной тематики для различных категорий слушателей с учетом специфики их деятельности по противодействию коррупционным и иным правонарушениям.

Глава Комитета СФ представила Федеральной закон «О внесении изменений в Федеральный закон «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» в части упрощения порядка трудоустройства в РФ обучающихся в российских профессиональных образовательных организациях и образовательных организациях высшего образования иностранных граждан и лиц без гражданства».

Сенатор напомнила, что документ разработан группой парламентариев во главе с Председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко МатвиенкоВалентина Ивановнапредставитель от исполнительного органа государственной власти города Санкт-Петербурга и Председателем Государственной Думы Вячеславом Володиным. Актуальность темы подчеркивалась на V Международном гуманитарном Ливадийском форуме, отметила Лилия Гумерова.

Закон направлен на упрощение порядка трудоустройства иностранных граждан и лиц без гражданства — студентов очных отделений профессиональных и высших учебных заведений, обучающихся по основной образовательной программе, имеющей государственную аккредитацию. Закон предоставляет им возможность работать в свободное от учебы время на основании трудового или гражданско-правового договора, по аналогии с гражданами РФ.

Члены Комитета СФ предложили верхней палате парламента рассмотреть и одобрить указанные федеральные законы.

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