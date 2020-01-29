Source: Russia Federal Space

#ИКИ РАН#Главное#ExoMars-202029.01.2020 14:22

Приборы ExoMars-2020 установлены на посадочную платформу

Специалисты Института космических исследований Российской академии наук и Научно-производственного объединения имени С.А. Лавочкина (входит в Госкорпорацию «Роскосмос») завершили операции по установке комплекса научной аппаратуры посадочной платформы космического аппарата ExoMars-2020.

Научная аппаратура была доставлена в Thales Alenia Space France (г. Канны, Франция) в конце ноября 2019 года. Она успешно прошла входной контроль и в начале января 2020 года все 13 приборов были установлены на борт посадочной платформы десантного модуля ExoMars-2020.

Работа по комплексной отработке научной аппаратуры в составе космического аппарата должна завершиться в марте 2020 года. В мае аппарат планируется отправить на космодром Байконур для дальнейшей подготовки к запуску, который запланирован на июль — начало августа 2020 года.

В комплекс научной аппаратуры входят 13 приборов общим весом 45 кг, обеспечивающих долговременный мониторинг климатических условий на марсианской поверхности в месте посадки; исследование состава атмосферы Марса во время спуска и на поверхности; изучение распространенности воды в подповерхностном слое; изучение внутренней структуры Марса; исследование взаимодействия атмосферы и поверхности; мониторинг радиационной обстановки в месте посадки.

Комплекс научной аппаратуры разработан под руководством ИКИ РАН. Одиннадцать научных приборов созданы в России, два — в научных организациях Европы. Аппаратура будет установлена на посадочной платформе аппарата ExoMars-2020, которая после схода марсохода «Розалинд Франклин» будет в течение одного марсианского года работать, как долгоживущая стационарная научно-исследовательская станция.

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