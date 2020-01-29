Прокурору Кировской области поручено разобраться c административными барьерами для бизнеса в г. Кирове

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Генеральная прокуратура Российской Федерации в ходе мониторинга сообщений средств массовой информации о нарушении прав и законных интересов предпринимателей получила сведения об установлении представительным органом власти г. Кирова необоснованных требований к размещению рекламных конструкций. Тем самым создавались препятствия развитию предпринимательства.

Для их проверки прокурору Кировской области поручено тщательно разобраться в сложившейся ситуации, при необходимости мерами прокурорского реагирования обеспечить соблюдение прав хозяйствующих субъектов.

Ход и результаты прокурорской проверки в Генеральной прокуратуре Российской Федерации поставлены на контроль.

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