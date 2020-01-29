Сенаторы обсудили актуальные вопросы развития агропромышленного комплекса и природопользования в Ненецком автономном округе

Source: Russia – Council of the Federation

В рамках проходящих в палате Дней региона состоялось расширенное заседание Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию.

На расширенном заседании Комитет СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию рассмотрел актуальные вопросы развития агропромышленного комплекса и природопользования в Ненецком автономном округе. В мероприятии, которое провел председатель Комитета СФ Алексей Майоров, МайоровАлексей Петровичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Калмыкия приняли участие представители федеральных и региональных органов государственной власти.

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C докладом выступил руководитель Департамента природных ресурсов, экологии и агропромышленного комплекса Ненецкого автономного округа Альберт Чабдаров.

Он сообщил, что общий объем государственной поддержки агропромышленного комплекса в регионе составляет порядка 600 млн руб. Северное оленеводство – главная традиционная отрасль сельского хозяйства. Регион занимает второе место в РФ по поголовью домашних северных оленей, 70 проц. территории составляют оленьи пастбища и земли традиционного природопользования.

Северное оленеводство – главная традиционная отрасль сельского хозяйства региона

«Есть положительная динамика наращивания поголовья, при том, что ресурсоёмкость пастбищ всё время сокращается. Поголовье — порядка ста восьмидесяти тысяч оленей. Это позволяет нам поддерживать производство оленины в объеме одной тысячи двухсот тонн ежегодно», — рассказал Альберт Чабдаров. Власти региона предлагают Министерству сельского хозяйства РФ включить оленеводство в перечень приоритетных направлений и увеличить объемы государственной поддержки из федерального бюджета для развития оленеводства в НАО. «На сегодня подобная поддержка осуществляется в основном за счет регионального бюджета», — подчеркнул Альберт Чабдаров.

Расширенное заседание Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию

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Владимир Гусев

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Вадим Николаев и Людмила Талабаева

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Сергей Лисовский

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Алексей Майоров

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Сергей Митин и Татьяна Гигель

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В ходе заседания участники обсудили реализацию нацпроекта «Экология» на территории региона, в частности, проведение мероприятий по ликвидации свалок накопленных отходов. Официально в НАО зарегистрировано 220 объектов накопленного вреда.

«К 2024 году мы планируем полностью очистить регион от всех несанкционированных свалок. Но крупнейшим объектом по ликвидации накопленного вреда у нас является поселок Андерма. Население посёлка, где располагался авиационный полк, ранее составляло тринадцать тысяч человек. На сегодня его прописанное население — пятьсот человек, а фактическое – двести человек. Требуется полная рекультивация этого посёлка», — отметил руководитель Департамента природных ресурсов, экологии и агропромышленного комплекса НАО.

Необходимый объем финансирования составляет более трех миллиардов рублей. Речь идет как о сносе и рекультивации жилых построек и административных зданий, так и о поднятии и утилизации судов, затонувших в акватории поселка.

Участники заседания обсудили перспективы развития минерально-сырьевой базы. Нефте- и газодобыча образует более 80 проц. внутреннего регионального продукта.

«Мы очень ждем выхода пакета арктических преференций, который будет направлен на ускорение развития добычи на территории округа. При этом, геологоразведка в регионе за счет федеральных средств не проводилась уже довольно долгое время. Однако, по существующим оценкам, на территории Тимано-Печорской нефтегазоносной провинции, которая расположена в НАО, есть дополнительный потенциал на сто миллионов тонн нефти», — сообщил Альберт Чабдаров. В связи с этим, власти региона просят рассмотреть вопрос об увеличении финансирования в 2021–2023 годах мероприятий по проведению геологоразведочных работ на территории НАО.

В ходе заседания представители Ненецкого автономного округа рассказали о проблеме развития сельских территорий. Участники заседания также рассмотрели функционирование региональной системы обращения с твердыми коммунальными отходам и вопрос развития рыболовства. Сенаторы обсудили поправки в Налоговый кодекс и проект федерального закона «О биологической безопасности Российской Федерации».

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