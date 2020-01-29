Совещание о мерах по борьбе с распространением коронавируса в России

Source: President of Russia – Kremlin

Владимир Путин провёл совещание о мерах по предупреждению распространения коронавируса на территории Российской Федерации. Доклады Президенту представили Заместитель Председателя Правительства Татьяна Голикова Голикова Татьяна АлексеевнаЗаместитель Председателя Правительства , Министр здравоохранения Михаил Мурашко Мурашко Михаил АльбертовичМинистр здравоохранения и руководитель Роспотребнадзора Анна Попова Попова Анна ЮрьевнаРуководитель Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) .

В конце декабря 2019 года китайские власти сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухане. Эксперты предварительно установили, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса – 2019-nCoV.

По последним данным, общее число заболевших пневмонией, вызванной новым типом коронавируса, в Китае достигло 5974 человек, из них 132 скончались. Случаи заражения зафиксированы в Гонконге, Макао, на Тайване, в Таиланде, Японии, Южной Корее, Вьетнаме, Сингапуре, Непале, Малайзии, Австралии, США, Канаде, Франции и Германии.

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