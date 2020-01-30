Алексей Миллер и Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко обсудили ход газификации региона

Source: Gazprom in Russian

Релиз

30 января 2020, 20:00

Инвестиции «Газпрома» в газификацию Сахалина в 2020 году — 1,39 млрд руб.

Построен газопровод к ТОР «Горный воздух», идут пусконаладочные работы.

В 2020 году в Южно-Сахалинске откроется вторая газозаправочная станция.

Сегодня в Санкт-Петербурге состоялась рабочая встреча Председателя Правления ПАО «Газпром» Алексея Миллера и Губернатора Сахалинской области Валерия Лимаренко.

Стороны отметили стратегический характер сотрудничества. «Газпром» последовательно развивает на шельфе острова Сахалинский центр газодобычи. В 2014–2019 годах инвестиции компании (с учетом дочерних обществ) на территории региона составили 82,3 млрд руб. Средства были направлены преимущественно на реализацию проекта «Сахалин-3». В 2020 году инвестиции оцениваются в 51,9 млрд руб.

Отдельное внимание на встрече было уделено ходу газификации региона. Закончено строительство и ведутся пусконаладочные работы на межпоселковом газопроводе, который будет обеспечивать газом резидентов территории опережающего развития «Горный воздух» и жилые кварталы трех микрорайонов г. Южно-Сахалинска.

В Тымовском районе в текущем году планируется завершить строительство газопровода-отвода и газораспределительной станции (ГРС) «Тымовское». От этой станции уже проложены газопроводы к п.г.т. Тымовское, с. Воскресеновка и с. Восход. В высокой степени готовности — газопроводы к с. Зональному, с. Красная Тымь, с. Кировскому, с. Ясному. В Долинском районе продолжается сооружение газопроводов от перспективной ГРС «Долинск» к г. Долинску с отводом на топливно-энергетический кластер, с. Покровка, с. Сосновка, с. Углезаводск.

В 2020 году на реализацию проектов по газификации Сахалинской области «Газпром» запланировал 1,39 млрд руб. (в 2019 году — 300 млн руб.).

На завершающей стадии находится строительство второй автомобильной газонаполнительной компрессорной станции «Газпрома» в г. Южно-Сахалинске. Она будет открыта в 2020 году и позволит ежедневно заправлять природным газом до 400 автомобилей. Спрос на экологичное и экономичное моторное топливо в регионе в 2017–2019 годах вырос более чем в шесть раз.

На встрече были рассмотрены вопросы реализации «Газпромом» инвестиционного проекта по строительству в Южно-Сахалинске офисного и жилого комплексов для нужд компаний Группы, а также общедоступных многофункционального спортивно-оздоровительного центра и ледовой арены. Соглашение о намерениях стороны заключили в рамках Петербургского международного экономического форума — 2019. В настоящее время ведутся предпроектные работы. В ходе встречи Алексей Миллер и Валерий Лимаренко подписали объемно-планировочные решения по данным объектам.

Справка

Между «Газпромом» и Правительством Сахалинской области подписаны соглашения о сотрудничестве и о расширении использования природного газа в качестве моторного топлива, а также Договор о газификации. В 2019 году на Петербургском международном экономическом форуме было подписано Соглашение о развитии рынка производства и использования сжиженного природного газа в регионе.

Уровень газификации региона на 1 января 2020 года составил 38%.

При финансовой поддержке компании в г. Южно-Сахалинске созданы ледовый дворец и мультимедийный исторический парк «Россия — моя история». В рамках программы «Газпром — детям» построено футбольное поле в г. Южно-Сахалинске и, в 2019 году, 16 многофункциональных спортивных площадок и два пришкольных стадиона.

Управление информации ПАО «Газпром»

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