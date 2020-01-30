А. Климов представил отчет о работе Временной комиссии СФ по защите госсуверенитета за 2019 год

Source: Russia – Council of the Federation

По словам законодателя, опытом работы сенаторской комиссии заинтересовались во многих странах мира.

Председатель Временной комиссии СФ по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела Российской Федерации, заместитель председателя Комитета СФ по международным делам Андрей Климов КлимовАндрей Аркадьевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Пермского края представил отчет Временной комиссии СФ о работе за 2019 год.

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По словам сенатора в отчетном году был опробован новый формат работы: для мониторинга выборов в Единый день голосования была сформирована специальная группа с участием представителей ЦИК РФ, а также ряда министерств и ведомств. Эта группа провела шесть заседаний по оперативному анализу попыток внешнего вмешательства в региональные избирательные кампании.

«Еще одним новым для нас способом работы стало проведение международных видео-конференций для обмена опытом по защите государственного суверенитета с зарубежными коллегами», — сказал Андрей Климов.

Он упомянул о проведении видео-мостов, один из которых, в частности, был посвящен двадцатилетию со дня начала военной интервенции стран НАТО в бывшую Югославию, а также то, что благодаря совместным усилиям ряда российских государственных структур, с использованием механизмов международного сотрудничества, в ноябре 2019 года американская корпорация Google заявила об изменении собственных правил размещения политической рекламы. «Подобные намерения озвучили и другие интернет-компании. Комиссия продолжит держать на контроле эти вопросы».

По словам Андрея Климова, опытом работы сенаторской комиссии заинтересовались во многих странах мира, а в Китае на основании ее разработок в декабре прошлого года было принято заявление о консолидации усилий по противодействию внешнему вмешательству.

«В 2019 году был продолжен анализ угроз российскому суверенитету, в том числе в таких сферах, как культура и защита окружающей среды, а также по важным аспектам защиты отечественного технологического суверенитета. Комиссия продолжила изучение внешних угроз, связанных с использованием религиозной проблематики для дискредитации Русской Православной Церкви. В декабре 2019 года с учетом проведенных нами переговоров Комиссия выдвинула инициативу разработки проекта концепции международной конвенции по противодействию вмешательства в дела суверенных государств. Эту инициативу поддержал Министр иностранных дел России», — заключил Андрей Климов.

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