А. Майоров представил отчет о работе Комитета СФ по АПК за 2019 год

Source: Russia – Council of the Federation

За отчетный период Комитет СФ особое внимание уделял реализации национальных проектов.

Председатель Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Алексей Майоров МайоровАлексей Петровичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Калмыкия проинформировал о работе Комитета за 2019 г.

Смотрите также

Среди наиболее важных результатов Алексей Майоров выделил осуществление парламентского контроля в сфере бюджетных правоотношений. «На системной основе мы добивались увеличения государственной поддержки АПК, лесной отрасли, а также своевременного доведения этих средств до непосредственных получателей», — сообщил сенатор. Он подчеркнул, что освоение средств, выделенных на поддержку АПК из федерального бюджета, составило 99 проц., из средств бюджетов субъектов РФ — 98 проц.

«С восемнадцати до тридцати шести миллиардов выросло финансирование комплексного развития сельских территорий. Дополнительно выделено около трех млрд рублей на приобретение регионами лесопожарной техники и оборудования», — сообщил парламентарий. Он также отметил, что под руководством заместителя Председателя СФ Юрия Воробьева ВоробьевЮрий Леонидовичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Вологодской области в 2019 году создана рабочая группа по совершенствованию лесного законодательства.

В прошедшем году Комитетом велась работа по законодательному обеспечению гарантий прав детей на полноценное и качественное питание. Алексей Майоров напомнил, что инициатором и одним из авторов законопроекта выступила Председатель СФ Валентина Матвиенко. МатвиенкоВалентина Ивановнапредставитель от исполнительного органа государственной власти города Санкт-Петербурга 11 февраля документ будет рассмотрен во втором чтении в Государственной Думе.

«Принятие данного закона позволит начать работу по обеспечению бесплатным горячим питанием всех учеников начальной школы и созданию необходимой инфраструктуры с 1 сентября 2020 года», — подчеркнул парламентарий.

В 2019 году Комитет добился решения Государственной Комиссии о проведении с 1 января 2020 года эксперимента по маркировке средствами идентификации упакованной питьевой воды. Кроме того, совместно с Минсельхозом России была подготовлена дорожная карта по реализации комплекса мер, направленных на обеспечение 80 проц. рынка специализированных продуктов для детского питания за счет продуктов отечественного производства.

В отчетный период был принят Федеральный закон, направленный на создание вертикали управления ветеринарной службой. «При этом были учтены интересы регионов, которые Комитет отстаивал на всех этапах его подготовки и принятия», — сообщил Алексей Майоров.

С 1 января 2020 года начала действовать госпрограмма комплексного развития сельских территорий, которая по своему масштабу сравнима с нацпроектом. Комитет активно участвовал в разработке документа.

Сенатор сообщил, что по итогам заседания Совета по вопросам агропромышленного комплекса и природопользования при Совете Федерации определены задачи на 2020 год в рамках реализации национального проекта «Экология». «Прежде всего, это переход на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами. Мы должны оказать практическую помощь регионам, которые уже перешли на новую систему, и тем, кому это предстоит сделать в ближайшее время», — сказал председатель Комитета СФ. Он также напомнил, что в декабре 2019 года Комитетом предложены поправки в законодательство, предусматривающие введение нового вида утилизации отходов – «энергетическая утилизация». Соответствующий закон был принят.

Говоря о планах на 2020 год, Алексей Майоров отметил, что один из приоритетов работы Комитета — реализация Постановления СФ по развитию Нечерноземья.

Полный отчет о работе Комитета размещен на сайте Совета Федерации.

MIL OSI