Банк России будет использовать кредитные рейтинги кредитных организаций при проведении операций предоставления ликвидности на внутреннем рынке (30.01.2020)

Source: Central Bank of the Russian Federation

Банк России будет использовать кредитные рейтинги кредитных организаций при проведении операций предоставления ликвидности на внутреннем рынке

Банк России принял решение начиная с 2022 года использовать информацию о кредитных рейтингах кредитных организаций — контрагентов Банка России при проведении операций предоставления ликвидности на внутреннем рынке вместо информации об отнесении их к классификационным группам1.

С 1 января 2022 года операции репо и операции по предоставлению обеспеченных кредитов Банка России будут осуществляться с кредитными организациями при условии наличия у них минимального кредитного рейтинга, в том числе на уровне не ниже «B-(RU)» по классификации рейтингового агентства АКРА (АО) или «ruB-» по классификации рейтингового агентства АО «Эксперт РА», независимо от отнесения их к той или иной классификационной группе.

1 В соответствии с Указанием Банка России от 3 апреля 2017 года № 4336-У «Об оценке экономического положения банков».

30 января 2020 года

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