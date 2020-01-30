Внесение поправок в Конституцию РФ и газификация регионов стали темами для обсуждения на «парламентской разминки»

Source: Russia – Council of the Federation

В ходе 473-го заседания Совета Федерации сенаторы высказались по актуальным социально-экономическим, политическим и иным вопросам.

Председатель Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас КлишасАндрей Александровичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Красноярского края предложил подготовить Постановление Совета Федерации, в котором будут урегулированы все процедурные вопросы, связанные с обсуждением, рассмотрением и принятием поправок в Конституцию РФ. Законодатель призвал коллег провести в регионах активное обсуждение вносимых поправок. Парламентарий предложил сделать конституционной нормой представление в Совете Федерации ежегодного доклада Генерального прокурора. Соответствующие поправки будут представлены ко второму чтению законопроекта в Государственной Думе.

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Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко МатвиенкоВалентина Ивановнапредставитель от исполнительного органа государственной власти города Санкт-Петербурга отметила, что Совет Федерации утверждает кандидатуры Генерального прокурора и его заместителя, а теперь будет утверждать и прокуроров субъектов РФ. «Обязательное представление ежегодного доклада в верхней палате логично, так как, назначая весь руководящий состав прокуратуры, Совет Федерации берет на себя ответственность».

В ходе обсуждения, член Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству, представитель от исполнительного органа государственной власти Республики Тыва Людмила Нарусова НарусоваЛюдмила Борисовнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Тыва сообщила, что на встрече с представителями общественности звучал вопрос, почему голосование по поправкам в Конституцию будет проходить после принятия соответствующего закона. Валентина Матвиенко подчеркнула, что поправки вступят в силу только после всенародного голосования, а также отметила, что необходимо усилить работу по информированию граждан.

Председатель Комитета СФ по экономической политике Андрей Кутепов, КутеповАндрей Викторовичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Санкт-Петербурга сообщил, что на встрече с Министром энергетики РФ Александром Новаком Комитет договорился о совместном проведении «круглого стола» по проблемам активизации темпов газификации регионов. «Одно из предложений Министерства касалось расширения полномочий в части подключения схем газоснабжения регионов», — пояснил парламентарий. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко отметила, что вопрос ускорения темпов газификации в субъектах РФ обсуждался и в ходе её встречи с Министром энергетики РФ. По словам Председателя СФ, Минэнерго сейчас взаимодействует с каждым субъектом РФ по разработке «дорожной карты» наращивания темпов газификации.

«Мы подключились к этой работе. В рамках региональной недели встретиться с руководством регионов и посмотреть их готовность, как идет взаимодействие с Министерством, какие есть предложения, и проследить за их выполнением. Во взаимодействии с Комитетом СФ по экономической политике, каждый сенатор должен представить свои предложения по развитию газификации в своем регионе», — сказала Валентина Матвиенко.

Глава СФ подчеркнула, что есть территории, на которых прокладывать газопроводы экономически нецелесообразно, отметив при этом, что в таком случае, газификация может осуществляться с использованием сжиженного природного газа (СПГ). «Нужно использовать все существующие возможности для газификации региона, чтобы создать современные условия жизни и конкурентные условия для бизнеса», — заключила Валентина Матвиенко.

Член Комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам, представитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Тыва Дина Оюн ОюнДина Ивановнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Тыва обратила внимание на то, что реализация программ поддержки республики, разработанных при прошлом составе кабинета министров, приостановлена, в том числе из‑за кадровых перестановок. По поручению Председателя СФ в Правительство РФ будет направлен запрос с целью уточнения ответственных лиц за реализацию программ по поддержке регионов.

Первый заместитель Председателя СФ Николай Федоров рассказал, что с момента принятия первой в истории России Доктрины продовольственной безопасности прошло десять лет. 21 января 2020 года Президент РФ утвердил новую Доктрину продовольственной безопасности, разработанную с учетом изменившейся социально-экономической ситуации и возникновением новых угроз, связанных с введением антироссийских санкций. По сообщению председателя Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Алексея Майорова, МайоровАлексей Петровичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Калмыкия в рамках текущей работы по обеспечению продовольственной безопасности, парламентариями запланировано посещение лабораторий, осуществляющих контроль качества продуктов.

Член Комитета СФ по экономической политике, представитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Томской области Владимир Кравченко КравченкоВладимир Казимировичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Томской области рассказал о возможностях привлечения дополнительных инвестиций в регионы через выпуск ценных бумаг. Заместитель Председателя СФ Николай Журавлев ЖуравлевНиколай Андреевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Костромской области отметил, что в верхней палате создана рабочая группа по данному вопросу. Первые результаты работы в этом направлении парламентарии планируют представить до 30 марта.

О проблеме лицензирования лекарств для борьбы со спинально-мышечной атрофией (СМА) сообщил член Комитета СФ по экономической политике, представитель от исполнительного органа государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Эдуард Исаков. ИсаковЭдуард Владимировичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Он рассказал, что сегодня лечение СМА осуществляется за счёт региональных бюджетов, и выступил за включение данного заболевания в перечень орфанных.

Проблему развития массового спорта затронул член Комитета СФ по обороне и безопасности, представитель от исполнительного органа государственной власти Курской области Александр Михайлов. МихайловАлександр Николаевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Курской области

Заместитель Председателя Совета Федерации Ильяс Умаханов УмахановИльяс Магомед-Саламовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Дагестан подвёл итоги работы Интеграционного клуба при Председателе Совета Федерации в 2019 году.

В ходе «парламентской разминки», первый заместитель председателя Комитета СФ по науке, образованию и культуре, представитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Ленинградской области Дмитрий Василенко ВасиленкоДмитрий Юрьевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Ленинградской области коснулся темы увековечения памяти погибших на Невском пятачке. Валентина Матвиенко отметила значимость этой темы и поблагодарила парламентария за организацию в Совете Федерации выставки, посвященной блокадному Ленинграду.

Заместитель председателя Комитета СФ по науке, образованию и культуре, представитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Рязанской области Игорь Морозов МорозовИгорь Николаевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Рязанской области затронул проблему регионального экспорта.

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