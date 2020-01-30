В. Джабаров провел встречу с депутатом Парламента Армении, членом ПА ОБСЕ Т. Уриханяном

Source: Russia – Council of the Federation

Стороны обсудили вопросы межпарламенского взаимодействия в двустороннем и многостороннем форматах.

Первый заместитель председателя Комитета СФ по международным делам Владимир Джабаров ДжабаровВладимир Михайловичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Еврейской автономной области провел встречу с депутатом Парламента Армении, членом Парламентской Ассамблеи ОБСЕ Тиграном Уриханяном.

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Владимир Джабаров дал высокую оценку уровню российско-армянского диалога, в том числе по парламентской линии.

Стороны обсудили вопросы двусторонних отношений, обменялись мнениями по взаимодействию на международных парламентских площадках.

Тигран Уриханян поблагодарил российских законодателей за поддержку инициатив, направленных на развитие межпарламентских связей, и эффективное взаимодействие в двустороннем и многостороннем форматах.

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