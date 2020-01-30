В Новосибирской области по искам прокуратуры признаны запрещенными ресурсы с информацией о продаже алкоголя

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Прокуратура г. Новосибирска Новосибирской области проверила исполнение законодательства о противодействии незаконному обороту алкогольной, спиртосодержащей продукции и распространению запрещенной на территории Российской Федерации информации.

В ходе мониторинга сети «Интернет» прокуратура выявила 6 интернет – ресурсов (сайтов), на которых незаконно размещена информация о круглосуточной продаже контрафактной алкогольной продукции.

Доступ к интернет–магазинам являлся свободным для неограниченного круга лиц, ознакомиться с содержанием сайтов и воспользоваться услугами мог любой пользователь, в том числе и в ночное время.

Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» запрещает распространять информацию, за которую предусмотрена уголовная или административная ответственность. Уголовная ответственность за незаконную реализацию алкогольной продукции, в т.ч. несовершеннолетним установлена ст.ст. 151.1, 171.1, 171.3, 171.4 УК РФ.

Прокуратура города направила в суд административные исковые заявления о признании размещенной на сайтах информации запрещенной к распространению на территории Российской Федерации.

Центральный районный суд г. Новосибирска удовлетворил исковые требования прокурора. Доступ к запрещенной информации ограничен.

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